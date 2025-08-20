Finalizan las obras de mejora del complejo deportivo de Santa Gertrudis: estas son las novedades

Las obras de mejora del complejo deportivo de Santa Gertrudis han finalizado. En esta última fase se ha reordenado la zona de aparcamiento frente a la piscina municipal para dejar una única plataforma para peatones y el tráfico rodado y, al mismo tiempo, se ha reestructurado el acceso al campo. En total, se han logrado mantener 71 plazas de aparcamiento, señala el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado.

También se han acometido reformas en el interior de la zona del campo con la eliminación de las barreras arquitectónicas y la unificación del pavimento. Asimismo, se ha construido de una nueva grada frente al terreno de juego. Dotada con una cubierta de lona de color blanco, de unos 26 metros de largo y 4,30 metros de ancho, puede albergar a 100 espectadores. Esta actuación ha tenido un coste de 1,3 millones de euros y se ha financiada con fondos del Pla Estratègic d'Inversions Municipals (Pla5) del Consell de 2024.

Aparcamientos. / ASE

Además, se han sustituido las torres de iluminación del estadio. En concreto, se han reemplazado las cuatro torres existentes, así como los proyectores ubicados en ellas, luminarias, cableado y tubos de protección. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y adaptar el campo de fútbol a los requisitos de nivel de iluminación establecidos por la normativa vigente, con un coste de más dre 100.000 euros.

Campo de fútbol. / ASE

3,7 millones de euros

Las mejoras realizadas en 2025 se suman las que se han llevado a cabo durante los últimos cinco años, que alcanza una inversión total de 3,7 millones de euros. Durante 2022 se trabajó en los accesos al complejo deportivo. Por una parte, se reformó el acceso a la piscina municipal y paralelamente se hizo una conexión directa al mismo nivel desde la calle al campo de fútbol y al nivel intermedio del edificio polivalente, que discurre por el lateral de la piscina municipal. Estas acometidas mejoraron notablemente la accesibilidad al sustituir las antiguas rampas en zigzag por una pendiente continua más suave. Esta actuación tuvo un coste de 412.000 euros.

Uno de los proyectos más destacados fue la construcción del edificio polivalente en 2020 y que contó con una inversión de más de dos millones de euros. Este espacio de 1.233 metros cuadrados, distribuido en tres plantas, funciona como vestuario del campo de fútbol, centro sociocultural y espacio para diferentes actividades culturales y asociativas. Cuenta con aulas, oficinas y una cafetería.