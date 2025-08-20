Estreno de la nueva muestra de Vera Lutter, "artesana de la fotografía", en Parra & Romero

La galería Parra & Romero inaugura esta semana una exposición de la fotógrafa alemana Vera Lutter (Kaiserslautern, 1960). "La han definido como la artesana de la fotografía, ya que no realiza retoques digitales", explican los organizadores en un comunicado.

La exposición 'Speak Memory', que aborda el tema de la memoria a partir de la arquitectura, muestra imágenes de monumentos de la Antigüedad o de las calles de Nueva York, donde Lutter vive y trabaja actualmente. La muestra ya puede visitarse en su sede de Santa Gertrudis.

"Crea las imágenes con la técnica de la cámara oscura y usa la luz como elemento para representar el paso del tiempo y el movimiento", relata la nota.

Según la página oficial de la artista alemana, "modula la intensidad de la luz manipulándola directamente sobre la superficie de forma temporal y morfológica".

La galería

"Desde su apertura en 2005, la galería Parra & Romero trabaja con artistas emergentes y consolidados en la investigación de los nuevos lenguajes del arte contemporáneo, moviéndose en la frontera entre el minimalismo y el arte conceptual", concluye el comunicado.