Diez obras en la final de la Mostra de curtmetratges de Sant Bartomeu

La XXVI Mostra Ixtar Curts Festes de Sant Bartomeu ha cerrado la fase de selección con un total de 214 cortometrajes recibidos, de los cuales solo 10 han sido elegidos para la gran final, que tendrá lugar el 6 de septiembre a las 20:30 horas, en la plaza detrás de la Iglesia de Sant Antoni, donde se proyectarán las obras finalistas.

Los asistentes tendrán la responsabilidad de decidir el Premio del Público, mientras que un jurado profesional otorgará el Premio del Jurado. Los ganadores recibirán una estatuilla diseñada por la artista Elena Abeni, conocida como El.Rol. La pieza, elaborada con una rama de sabina, simboliza la resistencia y longevidad de esta Muestra, considerada la más antigua de las Islas Baleares. Además, los filmes premiados obtendrán una conversión profesional a DCP (Digital Cinema Package), un formato que les permitirá ser proyectados en salas de cine de todo el mundo.

Uno de los momentos más destacados de la noche será el homenaje al cineasta ibicenco David Marqués, que recibirá el título de Padrino de Honor de la Muestra. La gala, presentada por Iván Ros y conducida por Pablo Pavón, contará con una importante novedad: la proyección de un cortometraje de una zona peculiar con especial atención a las lenguas minoritarias. Este año, la Muestra se abrirá con una propuesta de la directora Waitiare Kaltenegger Icka de Rapa Nui (Isla de Pascua), en idioma rapanui subtitulado al castellano.

La Mostra, que ha recibido propuestas de diferentes puntos geográficos, cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.