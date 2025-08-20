Pillado en Ibiza con un coche de lujo robado en Galicia

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Ibiza a un hombre de nacionalidad española como presunto autor de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Según ha informado el Instituto armado, los hechos ocurrieron durante un dispositivo de seguridad en la zona de embarque de ferris, donde los agentes observaron un vehículo de alta gama conducido por un individuo conocido por contar con numerosos antecedentes policiales.

Al proceder a la identificación y comprobación de la documentación del automóvil, los guardias civiles advirtieron diversas irregularidades ya que el color descrito en los papeles no coincidía con el real y se detectaron incongruencias en los elementos identificativos del vehículo.

Tras una inspección más exhaustiva, se constató que el número de bastidor registrado en el vehículo correspondía a otro automóvil sustraído en O Pino (A Coruña) el pasado junio.

Asimismo, los agentes hallaron signos claros de manipulación en el bastidor, como placas troqueladas y remachadas de manera irregular; pegatinas no originales en las puertas y grabados defectuosos en la luna delantera, todos ellos indicios de falsificación.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del hombre de 45 años de edad y a la intervención del vehículo valorado en 100.000 euros.