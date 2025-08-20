Desaladoras en Ibiza: La nueva planta móvil de Sant Antoni entra en servicio en octubre

La desaladora móvil de Sant Antoni ya se encuentra en proceso de construcción en la Península para que pueda entrar en funcionamiento a mediados del mes de octubre, según indicó ayer a este diario la portavoz de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear. Los módulos que forman esta instalación, que puede producir 1.000 metros cúbicos diarios, se trasladarán al recinto de la actual potabilizadora del pueblo, en Cala Gració, para reforzar su capacidad, de hasta 17.500 m3 en la actualidad.

El principal objetivo de Abaqua, la empresa pública responsable de las infraestructuras hidráulicas de Balears, es que esta iniciativa sirva de refuerzo en los meses de verano, sobre todo ante la situación de prealerta de sequía que arrastra Ibiza en los últimos años.

No obstante, se prevé que la planta esté operativa también fuera de la temporada para ayudar a la recuperación de los acuíferos, según apunta el Govern, aunque este recurso extra dejaría de aprovecharse en caso de que la pluviometría fuera óptima. Así, se prevé que el caudal de las desaladoras sea el aporte principal para los camiones cisterna cuando la demanda total de la isla no supere la capacidad de producción actual, como sucede durante la temporada alta.

Igualmente, los ayuntamientos de la isla se han comprometido a aprovechar al máximo las potabilizadoras para sus redes de abastecimiento urbanas, contribuyendo así a que puedan descansar los acuíferos.

La semana pasada, Abaqua formalizó el contrato para poner a punto esta desaladora móvil, por un montante de medio millón de euros, con la Unión Temporal de Empresas formada por Técnicas de Desalinización de Agua (Tedagua) y Global Omnium Medio Ambiente.

La actual planta potabilizadora de Sant Antoni se encuentra en un terreno de cerca una hectárea de superficie al norte de Cala Gracioneta. Según figura en los requisitos del proyecto, la nueva instalación modular, que se ubicará en el mismo recinto, debe ser capaz de producir 1000 metros cúbicos de agua potabilizada. Para ello, emplea un sistema de ósmosis inversa con el caudal extraído del mar.

Propuestas a medio plazo

La nueva instalación modular para Sant Antoni se plantea como una actuación puntual y, sobre todo, como refuerzo en verano, cuando la demanda de agua en Ibiza supera la capacidad de producción de agua desalada. No obstante, la Administración autonómica prioriza afrontar la falta de recursos hídricos en la isla con la creación de nuevas infraestructuras en desalación.

Como medida más inminente, el Govern prevé sacar a concurso las obras de ampliación de la planta potabilizadora de Santa Eulària, que permitirá pasar de 15.000 a 20.000 metros cúbicos diarios. El proyecto básico para esta iniciativa ya fue adjudicado en febrero de 2024 y se prevé que las futuras obras cuesten unos 12 millones de euros.

Como solución a largo plazo, Govern y Consell acordaron la construcción de una cuarta desaladora, de la que aún se debe licitar el proyecto de viabilidad y el básico para planificar la infraestructura y decidir su ubicación.