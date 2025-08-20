Córdoba propone crear un «buzón de sugerencias» para el Consell de Formentera

El conseller en la oposición del Consell de Formentera y expresidente Llorenç Córdoba insta a facilitar la comunicación de los vecinos con la Administración y propone crear «un buzón ciudadano de quejas y sugerencias» a partir de una aplicación móvil y un punto de atención. Córdoba presentará a votación esta iniciativa en el próximo pleno ordinario de la institución, que se celebra la semana que viene.

Según propone en su moción, el Consell de Formentera debería contestar a todas las consultas ciudadanas en un plazo máximo de 20 días hábiles. «Son muchos los ciudadanos que me han trasladado su frustración cuando registran un escrito [en el Consell de Formentera] y no reciben respuesta», lamenta Córdoba en un comunicado de prensa.