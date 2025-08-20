Más de cien migrantes arriban a las costas pitiusas en menos de 24 horas

Más de cien migrantes han llegado a las costas de las Pitiusas en menos de 24 horas. Así se desprende de los datos facilitados los últimos dos días por la Delegación del Gobierno de las Illes Balears, que informa regularmente de las pateras localizadas en aguas de las islas o de los grupos de migrantes que localizan ya en tierra.

En total, a las Pitiusas llegaron 107 personas entre las tres de la madrugada del lunes, 18 de agosto, y poco después de la medianoche de ese mismo día, a las 00.20 horas del 19. Es decir, que esas 107 personas tocaron tierra pitiusa en alrededor de 21 horas. Casi todas ellas, además, llegaron a Formentera. De los seis grupos comunicados por la Delegación sólo uno, de 18 personas, era de Ibiza. Es decir, que ocho de cada diez migrantes llegados en esas 21 horas lo hicieron a Formentera. A las tres de la madrugada del día 18, la Guardia Civil de Formentera localizó a cinco personas de origen magrebí en la zona de es Copinar. Dos horas más tarde, la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial interceptaron a 21 personas de origen magrebí en la playa de es Caló des Mort, también en Formentera y a las seis llegó una a Cala Nova, en Ibiza, donde la Guardia Civil del Puesto de Santa Eulària socorrió a 18 magrebíes.

La Delegación del Gobierno no informó de más llegadas de migrantes hasta los dos grupos interceptados el mismo lunes por la tarde, ambos en Formentera: uno de 15 personas a las siete y media de la tarde en la línea de costa y otro más numeroso, de 24, en el mar, al sur de la isla, a las nueve y cuarto. Veinte minutos después de medianoche Salvamento Marítimo y el servicio marítimo de la Guardia Civil rescataban a 24 magrebíes también en el mar, al sur de Formentera.

«No estamos preparados»

«Ante la demagogia y la dejadez de funciones de Pedro Sánchez y del delegado del Gobierno, vamos a dar números». Con estas palabras, la presidenta del Govern, Marga Prohens, volvió a cargar contra el Ejecutivo central por su gestión de la crisis migratoria que vive Balears tras la llegada de más de un millar de personas en patera en apenas ocho días. «Es una cifra nunca vista, para la que no estamos preparados. No tenemos medios, no tenemos capacidad y, lo más grave, no tenemos competencias. Y quien las tiene, el Gobierno, se lava las manos, mira hacia otro lado y, como hemos visto estos días, sigue de vacaciones», denunció.

Asimismo, la presidenta de Balears señaló que, mientras se reducen otras rutas migratorias, la procedente de Argelia «se ha consolidado». «Tenemos informes de Frontex y de la Unión Europea que dicen que es una de las rutas más peligrosas y la mafia la ha adoptado como un trayecto seguro para llegar a Europa», explicó.