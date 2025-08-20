'Brisa Flamenca' regresa a Sant Antoni con Queralt Lahoz, Javi Medina y Miguelichi López

El municipio de Sant Antoni se prepara para acoger la octava edición del festival 'Brisa Flamenca', una cita que se ha consolidado como un referente en el calendario cultural de la isla, según destaca el Ayuntamiento. El festival, de entrada gratuita, se celebra el próximo sábado 30 de agosto en Sa Punta des Molí.

Este año, 'Brisa Flamenca' reunirá a tres de los nombres más destacados del panorama actual: Queralt Lahoz, Javi Medina y Miguelichi López. Acompañados por las sesiones musicales de Sr. Cardona y Francisca Valenzuela, "la velada promete ser una noche única junto al mar, fusionando la tradición con las sonoridades más modernas", indican desde la organización. El evento dará comienzo a las ocho de la tarde.

Consolidado en las fiestas de Sant Bartomeu

El concejal de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni, Miguel Tur, destaca la importancia del festival en el marco de las fiestas de verano de Sant Antoni. “Es una cita muy esperada en Sant Antoni, de las más destacadas del calendario de las fiestas de Sant Bartomeu. Su ubicación incomparable y la puesta de sol de fondo hacen que este evento sea único”, señala. El concejal ha hecho hincapié en la evolución del festival "hacia un formato abierto, actual y con artistas de primer nivel".

Por su parte, el director del festival, Adrián Rodríguez, indica que 'Brisa Flamenca' es "un espacio de libertad y mestizaje en el que tradición y modernidad se abrazan". Añade que el festival ya está consolidado a nivel nacional y que ha contado en ediciones anteriores con figuras como Niña Pastori, Miguel Poveda, José Mercé, Tomatito y Estrella Morente, entre otros.

Las estrellas de 'Brisa Flamenca' 2025

Queralt Lahoz

Una de las voces más poderosas y carismáticas de la escena actual. Su música combina flamenco, copla y rap con influencias urbanas y latinoamericanas, creando un lenguaje propio cargado de fuerza, feminidad y emoción.

Javi Medina

Cantante y compositor, destaca por su estilo fresco y honesto, capaz de conectar las raíces flamencas con sonidos actuales. Su manera de interpretar, cercana y pasional, lo convierte en una de las promesas más interesantes de la nueva generación.

Miguelichi López

Cantaor gaditano, aporta la pureza y la tradición del flamenco más auténtico, con un eco que viaja desde lo jondo hacia nuevas sensibilidades contemporáneas. Su cante es herencia y a la vez búsqueda de nuevos caminos.

"El festival, en un escenario con un entorno único, se ha consolidado como una cita abierta a todos los ibicencos y visitantes de la isla que quieran disfrutar de una noche única junto al mar", incluyen desde la organización.