Brisa Flamenca regresa a Sant Antoni de la mano de Queralt Lahoz, Javi Medina y Miguelichi López

El municipio de Sant Antoni de Portmany se prepara para acoger la octava edición del festival Brisa Flamenca, una cita que se ha consolidado como un referente en el calendario cultural de la isla. El festival, de entrada gratuita, tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto en el incomparable marco de Sa Punta des Molí.

Este año, Brisa Flamenca reunirá a tres de los nombres más destacados del panorama flamenco actual: Queralt Lahoz, Javi Medina y Miguelichi López. Acompañados por las sesiones musicales de Sr. Cardona y Francisca Valenzuela, la velada promete ser una noche única junto al mar, fusionando la tradición con las sonoridades más modernas. El evento dará comienzo a las 20 h.

Consolidado en las fiestas de Sant Bartomeu

El concejal de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni, Miguel Tur, ha querido destacar la importancia del festival en el marco de las fiestas de verano de Sant Antoni. “Es una cita muy esperada en Sant Antoni, de las más destacadas del calendario de las fiestas de Sant Bartomeu. Su ubicación incomparable y la puesta de sol de fondo, hacen que este evento sea único”, declaró. El concejal ha puesto también en valor la evolución del festival hacia un formato abierto, actual y con artistas de primer nivel.

Por su parte, el director del festival, Adrián Rodríguez, señaló que Brisa Flamenca es "un espacio de libertad y mestizaje donde tradición y modernidad se abrazan". Añadió que el festival ya está consolidado a nivel nacional, habiendo contado en ediciones anteriores con grandes figuras como Niña Pastori, Miguel Poveda, José Mercé, Tomatito y Estrella Morente, entre otros.

Queralt Lahoz

Una de las voces más poderosas y carismáticas de la escena actual. Su música combina flamenco, copla y rap con influencias urbanas y latinoamericanas, creando un lenguaje propio cargado de fuerza, feminidad y emoción.

Javi Medina

Cantante y compositor, destaca por su estilo fresco y honesto, capaz de conectar las raíces flamencas con sonidos actuales. Su manera de interpretar, cercana y pasional, lo convierte en una de las promesas más interesantes de la nueva generación.

Miguelichi López

Cantaor gaditano, aporta la pureza y la tradición del flamenco más auténtico, con un eco que viaja desde lo jondo hacia nuevas sensibilidades contemporáneas. Su cante es herencia y a la vez búsqueda de nuevos caminos.

El festival, en un escenario con un entorno único, se ha consolidado como una cita abierta a todos los ibicencos y visitantes de la isla que quieran disfrutar de una noche única junto al mar.