El ‘ball pagès’ también recoge aplausos fuera de Ibiza

La Agrupación Folklórica de Santa Eulària participó el pasado fin de semana en el XXIV Festival Timbayba, celebrado en la localidad lanzaroteña de Tinajo, y su exhibición de ball pagès no dejó indiferente al público local. La colla des Broll se reafirma en su papel de gran embajadora de la danza tradicional ibicenca fuera de la isla.