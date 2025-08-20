El maestro Antonio Baciero desvela un nuevo Beethoven en Ibiza

El maestro Antonio Baciero, una de las figuras más respetadas del piano español, ofrecerá un concierto excepcional en el marco del XXVI Festival Internacional de Música de Ibiza. La cita, programada para el jueves 21 de agosto de 2025, a las 21 horas, en el Centre parroquial de Sant Carles, promete ser una experiencia única para los amantes de la música clásica. El recital, con una duración de 70 minutos, tiene un precio de entrada-donativo de 5 euros, y será gratuito para menores de edad.

Oportunidad única para conocer y amar a un Beethoven humano

Baciero interpretará obras poco conocidas de Ludwig van Beethoven, junto a composiciones inéditas de sus mecenas, el archiduque Rodolfo de Austria y el musicólogo Ludwig von Köchel. Este evento brinda la oportunidad de conocer la faceta más personal de Beethoven, explorando la profunda y fructífera relación de 20 años que mantuvo con el archiduque Rodolfo, quien no solo fue su alumno, sino también el destinatario de algunas de sus obras más emblemáticas, como la 'Misa Solemnis' y varias de sus sonatas y conciertos para piano.

El programa incluye piezas escritas por el propio archiduque Rodolfo durante sus clases con Beethoven, así como dos composiciones de Ludwig von Köchel, conocido por su famoso catálogo de Mozart y por haber sido el primer editor de las cartas que el compositor de Bonn envió a su protector. Este trabajo de investigación de Baciero permite reconstruir la historia de una amistad que fue determinante para que Beethoven decidiera permanecer en Viena, a pesar de haber recibido tentadoras ofertas de otras cortes europeas.

A sus 89 años, el maestro Baciero, natural de Burgos y con una brillante trayectoria internacional, es reconocido como un "músico todoterreno" por la crítica alemana. Su dedicación a la recuperación del patrimonio musical histórico, que le ha valido premios como el Nacional del Disco y el Premio Castilla y León de las Artes, se refleja en este recital que promete ser un viaje fascinante por un Beethoven desconocido.