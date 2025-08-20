Aqualia obtiene la mejor puntuación en la propuesta técnica del nuevo contrato del agua de Ibiza

A la espera de que se valoren las propuestas económicas de las cuatro compañías que optan al nuevo contrato del agua de la ciudad de Ibiza, la actual concesionaria, FCC Aqualia SA, se sitúa en cabeza al obtener la mejor puntuación en la propuesta técnica. FCC Aqualia ha presentado la mejor propuesta técnica tras obtener 38,6 puntos, por delante de la oferta de la Unión Temporal de Empresas formada por la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Islasfalto y Transportes y Excavaciones Bufí y Serra SL, con 34,3 puntos. Más atrás, se sitúa la Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU, con 23,75 puntos y, por último, GS Inima Environment SAU, con 11. Esta última ha quedado excluida del proceso de la licitación al no haber superado el umbral de 20 puntos.

Fuentes consultadas por este diario apuntan que, en la valoración de las propuestas económicas, no se pueden remontar los cuatro puntos de diferencia entre la primera y la segunda compañía obtenidos en el análisis de las propuestas técnicas, pero, al ser esta última una evaluación subjetiva, cabe la más que probable posibilidad de que se presenten recursos para tratar de dar la vuelta a la situación y al resultado final.

Concesión caducada en 2009

Hay que tener en cuenta que la concesión del servicio de suministro de agua y saneamiento de la ciudad de Ibiza caducó en el año 2009 y, desde entonces, acumula 16 años funcionando a través de diversas prórrogas concedidas a Aqualia. En 2014 se inició el proceso para la licitación de una nueva concesión, pero su aprobación, por vicisitudes de diversa índole, se postergó a julio del año pasado.

Con una vigencia de 20 años, la nueva contrata está presupuestada en 190 millones de euros y contempla que la empresa adjudicataria acometa en un plazo de ocho años inversiones por un total de 17 millones de euros, como la renovación de la red de agua potable en diversas calles del municipio o la separación al fin de la red de saneamiento de la de pluviales prevista desde hace muchos años para evitar los vertidos de fecales que se producen cuando llueve mucho.

La propuesta de FCC Aqualia presenta una plantilla de 30 trabajadores a jornada completa, dos más de lo establecido en el pliego de condiciones técnicas de la contrata. Sobre los medios con los que contará esta compañía destacan dos oficinas de atención al público y una nave con laboratorio propio y centro de control. Además, la evaluación técnica del Ayuntamiento destaca, «como proyecto de impacto técnico y social», la propuesta de Aqualia de ejecutar unas instalaciones fijas para crear un museo del agua en ses Feixes, que tendrá «un papel muy significativo» en el aprovechamiento de agua regenerada para recuperar el humedal de la ciudad.

Destino del agua regenerada

Precisamente, en el apartado del plan de instalación y utilización de agua regenerada, FCC Aqualia estima que se puede reducir hasta un 10% el consumo anual de agua potable por esta vía. En concreto, este recurso se destinará al riego y la limpieza de establecimientos turísticos, baldeo de calles, riego de huertos ecosociales, limpieza de la red de saneamiento y la recuperación de zonas húmedas. «Se considera un análisis muy detallado, ambicioso y viable», concluye la valoración técnica del Ayuntamiento sobre este punto, al tiempo que califica también de idóneo el cronograma de actuaciones previsto en un período de tres años.

Sobre el plan general de ahorro en el consumo del agua, la propuesta de FCC Aqualia, la mejor puntuada de las cuatro propuestas, contempla el objetivo de lograr un ahorro del 15% en el horizonte 2032. Para ello, se han previsto diversos programas para mejorar la eficiencia en las redes de distribución, una ordenanza municipal que regule el uso de aguas regeneradas y el aprovechamiento de la lluvia y las aguas grises, así como la limitación de caudal a los grandes consumidores que no implementen medidas de ahorro además de la instalación de contadores que permitan detectar consumos anómalos. También se prevé, entre otras cosas, cerrar un acuerdo con la Autoridad Portuaria, uno de los mayores consumidores del municipio, para reducir el 50% del agua en sus instalaciones.

Otro de los objetivos ambiciosos es el de alcanzar, en el ecuador de la concesión (año 10), el balance energético neutro con la ejecución de las inversiones necesarias en los primeros tres años. Entre otras cosas, además de la instalación de placas fotovoltaicas, se proyecta construir un nuevo depósito a una cota inferior del actual.