Los voluntarios de Ibiza antes de ir hacia León: «Al fuego hay que tenerle mucho respeto»
Los nervios y las ganas de llegar a su destino se mezclan en el ánimo de los voluntarios pitiusos que viajan a Castilla y León para participar en la extinción de los incendios que arrasan la región. Algunos ya tienen experiencia en trances parecidos, ya que participaron en la ayuda a los afectados por la dana de Valencia.
Preguntarle a un bombero sobre el fuego es como preguntarle a un marinero sobre el mar. Sobre el poder magnético y telúrico de las llamas se ha escrito mucha literatura, pero cualquier romantización desaparece cuando estás frente a una ola flamígera descontrolada que devora todo lo que se encuentra a su paso y que se dirige directamente hacia tu casa.
Un fuego de estas características es que el que hay a diez kilómetros al sur de Ponferrada, la capital de la comarca del Bierzo, en la provincia de León. Un fuego que ha rodeado pueblos como Peñalba de Santiago, Compludo o Pobladura de la Sierra. Es normal, por lo tanto, que antes de marchar de Ibiza, los integrantes del equipo que se desplaza para ayudar en las tareas de extinción del incendio, permanezcan serios y un poco nerviosos. Todos ellos son voluntarios.
«Me he ofrecido a ir porque esto va con la vocación de bombero. Cuando suceden estas cosas quieres ir a dar el 100%, el 110% si es posible y más. Todo lo que esté en nuestras manos», explica Andrés Ribas, uno de los bomberos que participan en el dispositivo.
Se desplazan desde Ibiza cuatro bomberos del parque insular, dos miembros de Protección Civil de Sant Antoni, y un técnico de Emergencias del Govern balear. Todos ellos forman parte del equipo de medio centenar de personas que Balears envía a Castilla y León. En principio, su trabajo es el de relevar a aquellos bomberos que ya estén extenuados después de unos turnos maratonianos. Su principal tarea será realizar lo que se llama ‘perimetrar’ el fuego.
«Es cuando un incendio ya está controlado y hay que darle un último ataque. Estaremos en los flancos del fuego», explica Ribas. Cuando le preguntamos qué siente cuando ve las imágenes de las llamas, responde: «Mucho respeto».
«Yo nunca me he enfrentado a un fuego así. Es, con diferencia, lo más grande que me voy a encontrar en la vida. Puede que sea uno de los fuegos más grandes de la historia. Un incendio que será recordado», explica Bernat Fiol, otro de los bomberos que se desplaza desde Ibiza. Una situación que, admite, le provoca «tristeza», y que le ha motivado para presentarse como voluntario: «La gente lo está pasando muy mal y sientes que hay que hacer lo que se pueda para ayudar».
El recuerdo de la dana
Josep Ribas es miembro de Protección Civil en Sant Antoni y, como él explica, está acostumbrado a «hacer un poco de todo». «Si hay que hacer regulación de tráfico, pues tráfico; si hay que hacer extinción, apoyo logístico… lo que nos ordenen. Tenemos ganas de llegar y colaborar», explica.
No es la primera vez que se desplaza a una zona afectada por un catástrofe natural, ya que el año pasado fue uno de los voluntarios que viajó a Valencia para participar en la limpieza y reconstrucción de la zona afectada por la dana, un episodio que difícilmente podrá olvidar: «Te deja tocado emocionalmente porque son situaciones muy críticas».
También estuvo en Valencia y también volvió muy removido por dentro Pedro Marí, agente de Emergencias del Govern: «Ver algo así te transforma. Cuando vuelves, valoras más la vida, lo valoras todo. Piensas que a ti también te puede pasar. Imagina que, de pronto, lo pierdes todo. Es algo muy fuerte, hasta que no lo ves, hasta que estás con gente a quien le ha pasado, no sabes lo que es».
Cuando recuerda su experiencia en la Horta Sur de Valencia, Marí todavía se emociona: «Ves a la gente que, pese a todo, se levanta y se pone a trabajar. Y te dices, dios, lo han perdido todo y ahí están, achicando barro como los primeros».
«Estoy nervioso, pero son más las ganas de llegar que los nervios», admite Raúl Mesas, otro de los voluntarios que se desplaza a León. «Cuando piensas en todo lo que está pasando allí, te tensas, pero lo importante es llegar, que nos coordinen y nos digan qué tenemos que hacer y empezar ya», concluye.
Tras la última charla, se suben a sus vehículos y se dirigen a la zona de embarque. En unas horas, el paisaje que verán será completamente distinto.
