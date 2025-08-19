Vivienda en Ibiza: realquiler de habitaciones a precio de oro

Que los precios del alquiler están disparados no es ninguna novedad, pero esta situación no deja de sorprender a muchos residentes en la isla de Ibiza, que en el proceso de encontrar un alojamiento digno y asequible llegan a ver anuncios difíciles de olvidar. Habitaciones que se mueven entre los 800 (compartiéndolas) y los 1.100 al mes (para una persona), y, en la mayoría de casos, realquiladas por parte de los propios inquilinos. Así que nada de culpar solo al ‘gran capital’. Eso es lo que ha visto un joven español, procedente de la Península, que hace unos tres años se mudó a la isla y que este mes de febrero se marchó por la imposibilidad de encontrar piso o habitación a un precio razonable. Un alquiler asumible para su salario de 1.600 euros. Buceó en internet y en grupos de Telegram, pero nada de nada.

No es el primero (ni el último) que decide irse de la isla. De hecho, esta emergencia habitacional afecta tanto a temporeros y nuevos residentes como a quienes han nacido y crecido en Ibiza, que en muchos casos ven misión imposible poder emanciparse en su tierra natal si no tienen la suerte de heredar una propiedad familiar, tal y como expresaron varios jóvenes ibicencos en un reportaje reciente de Diario de Ibiza.

Habitación a 1.1.00 euros

«Podría haberme quedado una semana en casa de algún amigo y unos días en casa de otro, pero es que eso no es vida. Así que me fui. Previamente busqué y busqué, pero... Encontré un anuncio en el que te pedían 1.100 euros por una habitación realquilada (...) Además, no puedes vivir como toca si apenas te quedan unos 500 o 600 euros para el resto del mes cuando ya has pagado el alquiler», explica este joven treintañero ya desde la Península. A todo ello hay que añadir las estafas y los falsos alquileres, trampas en las que algunos, fruto de la desesperación, caen. Preguntado por si ha detectado algún intento de estafa, el joven responde, con ironía: «Hombre, pagar 1.100 euros por una habitación ya parece una estafa».

«También me encontré con habitaciones por 800 o 900 euros, y, además, eran compartidas». En estos casos también solían ser realquiladas. La mayoría de los anuncios que vio antes de irse de Ibiza eran casos de realquiler, afirma. Una problemática que ya han denunciado públicamente varios sectores. Y es que son precisamente las personas realquiladas quienes viven una situación de mayor vulnerabilidad, señaló recientemente Raquel Martínez, coordinadora de Deixalles Ibiza. Al no haber contrato, ¿a quién reclamar ante cualquier tipo de abuso?

«Lo que me he encontrado es, sobre todo, a personas [inquilinos] que alquilaban una casa y que, para que el alquiler les resultase más barato, realquilaban las habitaciones. Imagina que alquilas una casa por 1.200 y tiene tres habitaciones. Pues hay gente que [las] realquila por 800 o 900 y ya le sale gratis. Cosas de estas me las he encontrado bastante», explica el joven en conversación con este diario. A estos realquiladores les sale gratis el alquiler y, además, se llevan beneficio, pero «a costa de otros» que están un escalón por debajo y mediante «precios abusivos».

Este joven tenía empleo fijo en la isla, donde trabajó cerca de dos años y medio como mozo de almacén y, desde julio de 2024, como repartidor. Pero antes de todo ello trabajó tres meses en tareas de mantenimiento en la isla. Eso sí, por aquel entonces la intención era solo quedarse aquí durante ese breve periodo (de septiembre a noviembre), pero cambió de idea. En la isla tiene a conocidos, amigos de varias zonas de la Península y familiares.

Una vez estabilizado ya en la isla también tuvo otros trabajos simultáneos para poder reunir una mayor cantidad de dinero. «Los sueldos no son como hace 20 años y si quieres ganar 3.000 euros tienes que trabajártelo».

A día de hoy, dice que si encontrase alojamiento en Ibiza, volvería, y que a menudo en internet encuentra ofertas de empleo en las que encaja pero a las que no puede optar precisamente porque no cuenta con vivienda en la isla. Ahora, desde febrero, está viviendo con su madre en su localidad de origen, donde también tiene trabajo.

Mientras estuvo en la isla, siempre se alojó en el mismo apartamento, por el que pagaba 700 euros. En aquella finca se encontraban este y otros apartamentos, en los que algunas personas vivían realquiladas. El joven cuenta que en enero la propiedad le comunicó que tendría que salir de ahí un poco antes del inicio de la temporada. Ahí fue cuando empezó a buscar otro sitio en el que estar y se encontró con aquellos anuncios de 900 y 1.100 euros por habitación realquilada: «Y ahora mismo la mayoría de anuncios son de alquileres de hasta final de temporada, o en los que te piden tres o cuatro meses por adelantado».

Casos publicados

Hace un año, este diario publicó el relato de cuatro propietarios de la isla que descubrieron que sus inquilinos estaban subarrendando a residentes y turistas, llegando a ganar mucho más dinero que ellos al hacer negocio de manera ilegal. Los precios por los que alquilaban sus viviendas se movían entre los 450 (por un loft con baño, una habitación y terraza) y los 1.000 euros (por un piso de cuatro habitaciones y 145 metros cuadrados en total) al mes, cifras claramente por debajo del mercado de Ibiza. Sin embargo, esto no sirvió para evitar que les entrasen a vivir muchas más personas de las que contemplaba el contrato o incluso que el arrendatario se dedicase al alquiler vacacional.

También hay casos en los que ocurre con el beneplácito de la propiedad. «No sería la primera vez que multamos al inquilino y al propietario porque hemos obtenido pruebas que demostraban que había un entendimiento entre ambos y que uno y otro se lucraban», explicó en ese reportaje de 2024 Mariano Juan, vicepresidente y conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, al hablar de los casos de realquiler vacacional.