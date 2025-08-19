Las habitaciones en pisos compartidos más caras de Ibiza: hasta 2.000 euros al mes
Son las tres habitaciones más caras en Idealista
La escalada de los precios del alquiler no se detiene. En el portal inmobiliario Idealista ya se encuentran habitaciones en pisos compartidos que superan holgadamente los 1.000 euros al mes, llegando incluso a los 2.000 euros por una sola habitación en una vivienda que se comparte con otras personas.
"Lujo" en Botafoc por 2.000 euros
El anuncio más caro corresponde a un piso que está en el barrio de es Botafoc, donde se alquila una habitación en un "piso de lujo" de 120 metros cuadrados, con terraza, piscina comunitaria y ascensor. La vivienda cuenta con tres habitaciones y dos baños.
La habitación, amueblada con cama doble y armario empotrado, se oferta únicamente para chicas, ya que en el piso conviven otras jóvenes. La estancia mínima es de un mes y está disponible desde esta misma semana. El contacto se gestiona directamente por WhatsApp y el precio asciende a 2.000 euros al mes, según el anuncio publicado en Idealista.
Una doble en pleno centro por 1.500 euros
En el centro de la ciudad se ofrece otra opción más económica: una habitación doble, muy amplia y luminosa, en un séptimo piso exterior de 100 metros cuadrados con cuatro habitaciones y dos baños. Está ubicado en la calle Bisbe Huix y entre sus atractivos destaca la limpieza incluida en el precio.
La habitación, que puede alquilarse tanto a una persona como a una pareja con trabajo, exige un compromiso mínimo de estancia hasta finales de octubre. Disponible a partir del 1 de septiembre, su precio ha bajado recientemente de 1.650 a 1.500 euros mensuales, según destaca el anuncio en Idealista.
Tres habitaciones con opción de terraza privada desde 1.350 euros
El tercer anuncio corresponde a un piso de 120 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños, situado en un segundo con ascensor en la calle Canarias. La habitación se alquila completamente amueblada, con aire acondicionado en cada estancia y opción de instalar televisión.
Una de las habitaciones que se alquila en este piso destaca por disponer de baño privado y terraza propia. El precio parte de 1.350 euros al mes, con posibilidad de añadir una plaza de aparcamiento en el mismo edificio. Todas las habitaciones estarán disponibles desde el 1 de septiembre, según la oferta publicada en Idealista.
