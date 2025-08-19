Esta es la casa más cara de Ibiza a la venta en Idealista

"Entre los usuarios de Idealista, son muchos los que reconocen que entran buscando propiedades de lujo, muy lejos de su presupuesto, solo por el placer de ver estas espectaculares casas y cotillear sus piscinas, jardines y rincones. Para ponérselo más fácil, en Idealista hemos recopilado las diez viviendas más caras que hay actualmente a la venta en el mercado. La lista tiene dos clarísimas protagonistas: la Costa del Sol y las Baleares. El 70% de las propiedades de este exclusivo ranking se sitúan en el litoral malagueño y el resto entre Mallorca e Ibiza", indica el mismo portal en un informe.

Después de dos viviendas en Málaga (una villa en la Milla de Oro de Marbella que cuesta 50 millones de euros y una finca en Estepona de 40 millones de euros) las siguientes de la lista se encuentran en Mallorca e Ibiza. La primera, Villa Solitaire, es "la obra maestra del arquitecto Matteo Thun, con inspiración de velas de barco", indican, y cuenta con siete dormitorios. "En el exterior no te aburrirás: tienes dos piscinas y en la azotea cuenta con un jacuzziy un cine al aire libre", añaden. Su precio es de 39,5 millones de euros.

Villa Solitaire, en Mallorca. / Idealista

En Ibiza, la vivienda más cara, disponible por 35 millones de euros, es una "villa de lujo en la última península privada Ibiza", definen. Se ubica en Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària. "Al adquirirla tendrás también una bahía privada e incluso una gruta", destacan desde Idealista. La villa cuenta con diez habitaciones y el mismo número de terrazas.

La casa ibicenca se ubica en una parcela de 170.000 metros cuadrados: "Incluye una bahía privada, una romántica gruta y una enorme villa de lujo con tres edificios adyacentes". El anuncio destaca que la casa se encuentra en los acantilados cercanos a Cala Boix y que, además, cuenta con licencia turística, lo que permite a quien la compre obtener pingües beneficios si la alquila durante el verano. "No hay otra propiedad en Ibiza con vistas comparables (...) se puede ver 360 grados del mar Mediterráneo con todos los barcos que pasan. Incluso se puede ver Mallorca", destaca el anuncio, que detalla que la propiedad también tiene una zona para practicar yoga y cancha deportiva. En su aparcamiento caben hasta siete vehículos.