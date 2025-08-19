Tráfico mantiene el bloqueo del Consell para multar a los coches que incumplen el cupo de Ibiza

Han pasado casi tres meses desde que se empezó a aplicar la limitación de entrada y circulación de vehículos en Ibiza, y el Consell Insular sigue sin poder tramitar sanciones a los coches de no residentes que transitan por la isla sin la correspondiente autorización. Cada día pueden circular un máximo de 4.000 vehículos de fuera, pero el Consell sigue sin la herramienta fundamental para controlar su cumplimiento: los datos de las matrículas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por ahora, la DGT se excusa en una cuestión de «competencias», según explica el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, para no facilitar a la institución insular su información; es decir, si los vehículos que circulan por Ibiza tienen su domicilio fiscal en la isla, condición imprescindible para transitar libremente sin la necesidad de solicitar la autorización.

El sistema de control del cumplimiento de la ley previsto por el Consell se sustenta en el cruce de datos con la DGT con la finalidad de filtrar las matrículas de vehículos foráneos para comprobar luego, con sus propios medios, si éstos han obtenido, dentro del cupo de 4.000 vehículos diarios, el correspondiente permiso para circular. Paradójicamente, los ayuntamientos sí tienen acceso a esta información de la DGT (para cobrar el impuesto de circulación), pero de momento se le niega al Consell.

De todos modos, el vicepresidente del Consell confía en que antes de que finalice este mes se cierre un acuerdo después de que las dos partes, tras la insistencia de la institución insular, hayan acercado sus posturas. En concreto, después de las conversaciones mantenidas con técnicos de la DGT, el Consell va a presentar otra solicitud con «una nueva fórmula» para tratar de desbloquear la situación.

En este sentido, el director insular de Transportes, Roberto Algaba, explica que la DGT interpreta que el Consell «no es un ente local y no puede sancionar». En contra de este argumento, el Consell defiende que está en vigor una ley, la 5/2024 de control de afluencia de vehículos en Ibiza para la sostenibilidad turística, que contempla esta medida y la potestad de la máxima institución insular para controlar su cumplimiento y sancionar. De hecho, la misma ley contempla, en su disposición adicional quinta sobre colaboración y coordinación con otras administraciones, la firma de un convenio del Consell con la DGT.

Lectura y archivo de matrículas

Mientras tanto, el Consell de Ibiza archiva las matrículas que se están recopilando tanto por la cámara instalada en el puerto de Ibiza como en los controles que llevan a cabo los inspectores de Transporte y las policías locales para que, cuando tenga acceso a la base de datos de matrículas de la DGT, pueda detectar vehículos que este verano hayan incumplido la normativa. Mariano Juan puntualiza que la ley prevé un plazo máximo de dos años para la imposición de sanciones, por lo que hay margen para tramitar los expedientes de infracción de este primer verano de aplicación de la restricción.

Por ahora tampoco se han firmado los convenios con los ayuntamientos para hacer uso de las cámaras municipales. Pese a ello, el vicepresidente explica que está prevista la recopilación de matrículas en diversas zonas de Sant Josep a través un vehículo de la Policía Local con un lector de placas instalado. «No hace falta tener a un policía apuntando matrículas», dice Juan, al tiempo que indica que, al margen de que haya o no convenio, los agentes municipales tienen capacidad para denunciar.

En los controles de Transporte, de momento sólo se da caza a vehículos de alquiler con matrícula extranjera, para los cuales resulta «imposible» que tengan autorización (el reparto del cupo entre empresas de rent a car se hizo a principios de la temporada, y no se dio a ninguna foránea). Ahora, en los controles, los inspectores ni las policías locales piden a conductores que demuestren que sus vehículos están domiciliados en la isla y la autorización (en caso negativo) para circular, y se supedita todo al cribaje de las matrículas que se están recopilando cuando la DGT le facilite el acceso a su base de datos.