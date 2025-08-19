Santa Eulària estrena un nuevo parque infantil en es Canar

El Ayuntamiento de Santa Eulària estrena un nuevo parque infantil en la zona de es Canar que ha contado con una inversión de 164.300 euros y ha sido posible gracias al alquiler de un terreno de titularidad privada para los próximos 10 años. Esta actuación se enmarca dentro de los objetivos del Consistorio de ampliar y mejorar los espacios públicos destinados al ocio familiar, con especial atención a la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios en las zonas turísticas del municipio, según infofrma en una nota el Ayuntamiento de la Villa del Río.

El parque se ubica en un solar situado en la avenida de Punta Arabí y ocupa una superficie total de más de 2.100 metros cuadrados. Las obras han incluido la instalación de juegos infantiles, una pista polideportiva, una zona canina, aseos públicos accesibles, áreas ajardinadas, alumbrado, mobiliario urbano y un área de picnic. Entre los elementos destacados del equipamiento infantil figuran varios módulos de juego de la marca Vinci Play, construidos con madera de robinia y pensados para fomentar el desarrollo físico e intelectual de los más pequeños, además de estar adaptados para personas con diversidad funcional.

Pista de baloncesto. / ASE

El presupuesto también ha abarcado los trabajos previos de desbroce y nivelado del terreno, la ejecución de cimentaciones, instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad, así como la colocación de pavimento continuo de caucho en las zonas de juego para garantizar la seguridad.

Otra vista de las instalaciones. / ASE

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto técnico Antonio López Ruiz y se ejecutará de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad, incluyendo la Ley 8/2017 de accesibilidad universal de las Illes Balears y la norma UNE-EN 1176 para áreas de juegos infantiles. Las obras, por su parte, han sido ejecutadas por la empresa Mejoras, Servicios y Proyectos Integrales, S.A.U.