Los restaurantes de Ibiza, los terceros de España con más reservas fantasma

Según datos recientes de la plataforma de reservas de restaurantes TheFork, Ibiza se encuentra entre los lugares de Españacon la tasa más alta de plantones o reservas fantasma de clientes en lo que va de año. Con un 4%, la isla balear ocupa el tercer puesto en este preocupante ranking, solo superada por Segovia (5%) y Menorca (4.2%).

Este fenómeno, en el que los comensales reservan mesa y no se presentan sin previo aviso genera pérdidas económicas para el sector de la hostelería que pueden oscilar entre el 5% y el 20% de sus ingresos. El problema se agrava en temporada alta, un periodo crucial para los negocios locales.

¿Por qué los comensales no avisan?

Una encuesta realizada por el portal de reservas explica que los comensales alegan que habían olvidado que habían hecho una reserva o que les da vergüenza llamar para cancelar. Gran parte de los encuestados afirma haber tenido imprevistos de última hora que les impidieron cancelar.

A pesar de estos datos, la plataforma señala que el 95% de los usuarios encuestados asegura que siempre avisa cuando no puede asistir a una reserva, lo que demuestra una creciente concienciación sobre el impacto que estos plantones tienen en los restaurantes. En el ámbito nacional, la media de reservas fantasma ha bajado cuatro puntos respecto al mismo periodo del año pasado.

Nuevas medidas para combatirlo

Para hacer frente a esta problemática, la plataforma, como hacen ya algunos restaurantes, ha implementado una nueva herramienta: la preautorización con tarjeta de crédito. Esta funcionalidad permite a los restaurantes verificar la validez de la tarjeta del cliente y retener un importe temporal, lo que facilita el cobro en caso de un ghosting sin aviso de cancelación.

Esta medida se suma a otras acciones que ya ha implementado la plataforma para proteger a los hosteleros, como un sistema de aprendizaje automático que predice posibles plantones, el envío de recordatorios por SMS y correo electrónico, y la suspensión de la cuenta a aquellos usuarios que acumulen cuatro reservas fantasma en un periodo de doce meses.

Sergio Sequeira, Country Manager de TheFork en Iberia, destaca que el objetivo es "seguir desarrollando las mejores herramientas para que nuestros restaurantes asociados puedan hacer frente a esta mala praxis de forma fácil, con el fin de ayudarles a minimizar las pérdidas económicas y problemas logísticos".