Es una realidad: la web que informa en tiempo real de la gente que hay en las playas de Ibiza
Puedes conocer también el estado de la bandera y si hay presencia de medusas
El joven mallorquín Francisco Hernandez ha desarrollado su propia web, Balear Coast, con el claro objetivo de ofrecer datos actualizados sobre la ocupación, la bandera, la presencia de medusas o la temperatura del agua en alrededor de 400 playas de Baleares, entre ellas de Ibiza y Formentera
Evitar aglomeraciones, saber si ondea la bandera roja o si hay medusas antes de ir a la playa es ahora más fácil gracias a esta plataforma que se erige como la gran aliada de turistas y residentes en pleno verano.
La idea surgió tras una experiencia frustrante del mallorquín, que fue a la playa y estaba tan llena que no podía ni estirar la toalla. Así que no se lo pensó dos veces y se lanzó a crear esta web a la que no le falta detalle.
¿Qué información ofrece?
Cada playa cuenta con una ficha que detalla:
- Nivel de ocupación actual.
- Estado de la bandera (verde, amarilla o roja).
- Presencia de medusas reportada por socorristas o bañistas.
- Datos meteorológicos: temperatura del agua, viento, oleaje y previsión horaria.
- Tipo de playa: si tiene arena, piedras o rocas, si es apta para mascotas, nudista, accesible, con duchas, baños o servicios.
Además, los usuarios pueden guardar sus playas favoritas, marcar las que ya han visitado o las que quieren conocer próximamente.
¿Los usuarios pueden comentar?
Por el momento, no se permite dejar comentarios ni reseñas, pero la plataforma sigue en desarrollo y ya está valorando incorporar nuevas funcionalidades, como información sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida o nivel de dificultad para llegar a ciertas calas.
Los datos provienen de fuentes oficiales como el Govern balear, la Dirección General de Emergencias y el portal Platges de Balears, pero también se nutre de observaciones en tiempo real hechas por socorristas y ciudadanos.
Una alternativa práctica y gratuita
Aunque Balear Coast no es una app, su sitio web está optimizado para móviles, lo que permite consultarla cómodamente desde cualquier lugar. Su uso es totalmente gratuito y no requiere registro.
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara', declara la víctima
- El Google Maps del sexo localiza casi 100 rincones para un ‘rapidín’ en Ibiza y 11 en Formentera
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Transporte en Ibiza: un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Karma en Ibiza: Dos detenidos por intentar vender droga a las personas a las que habían robado dos días antes
- La DGT avisa de que la ‘furgo discoteca’ de Uber en Ibiza es ilegal