Raphael disfruta de un descanso con su familia en su casa de Ibiza

Raphael ha demostrado una vez más que es incombustible, pero al igual que el resto también necesita vacaciones. Más después de sufrir un grave episodio de salud, como le pasó en diciembre, cuando fue diagnosticado de un linfoma cerebral. Ahora, disfruta de unos días de vacaciones en su casa de Ibiza junto a su mujer, Natalia Figueroa, su hija Alejandra y sus nietos Manuela y Carlos.

El pasado mes de diciembre, Raphael sufrió un grave episodio de salud mientras grababa un programa especial navideño de La revuelta. El artista fue ingresado de urgencia en el Hospital Clínico San Carlos y, tras una serie de pruebas, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde se le diagnosticó un linfoma cerebral con dos nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esto explicó los síntomas neurológicos que había presentado durante la grabación. El cantante permaneció hospitalizado durante diez días.

La situación provocó la cancelación de los conciertos que tenía programados para diciembre, así como los de su gira por América en 2025. Seis meses después del diagnóstico, el cantante ofreció un concierto en Mérida. De hecho, su vuelta a los escenarios la anunció en abril mientras estaba de vacaciones en Ibiza. "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Raphael y su familia están estos días de retiro en la residencia de la urbanización privada que el artista tiene en Sant Josep de sa Talaia. Se encuentra a pie de playa, cerca de un acantilado, lo que le proporciona vistas al mar y un entorno natural privilegiado.

La vivienda cuenta con una superficie de más de 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Este espacio ha sido descrito por él mismo como un "remanso de paz", ideal para descansar y disfrutar de tiempo de calidad en familia.

Según la información publicada por Lecturas, Natalia, Alejandra y sus hijos disfrutaron de unas horas en la playa sin Raphael, que se sumó a la reunión familiar horas después.