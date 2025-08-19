Una puesta de sol en Ibiza con delfines incluidos

Un magnífico espectáculo presenciaron unos excursionistas en kayak el pasado viernes 15 de agosto en Portinatx: a las 20.39 horas, cuando se ponía el sol, les sorprendieron tres delfines. "Fue bonito", destaca Marisol Brisa, una brasileña residente en Ibiza desde hace dos años, a Diario de Ibiza.

"El guía dijo que nunca había visto los delfines en Portinatx y para la mayoría fue la primera vez que veíamos delfines, más aún delante de una puesta de sol", cuenta. "Fue increíble", rememora.

No es la primera vez que se avistan delfines en la costa de las Pitiusas, hace dos meses un grupo de bañistas también se vieron sorprendidos por ellos. No solo se pueden ver estas especies, también se han llegado a observar ballenas, aunque esto no es lo común.