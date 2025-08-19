Las navieras superan en agosto por primera vez el cupo de 4.000 coches de Ibiza

Las navieras han superado varios días en agosto el cupo máximo de 4.000 vehículos diarios. En julio no se rebasó el límite ni un sólo día, según la información facilitada por el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan. De hecho, la institución insular ha tenido que advertir a las compañías navieras que no pueden vender más billetes con el transporte del vehículo privado del pasajero cuando se ha agotado el máximo fijado.

Cada día, sobre las 12 del medio día, las compañías remiten al Consell la información sobre los billetes vendidos, pero la institución les ha comunicado que este listado sólo tiene que incorporar las matrículas que tienen cabida dentro del cupo de 4.000 vehículos. Es decir, el traslado de la información a la institución no supone por sí la autorización, sino que se tiene que respetar el límite fijado. Hasta este mes, no había sucedido porque, como se ha apuntado, aún no se había rebasado el cupo diario.

Cuando el Consell detecta que en un día concreto de agosto ya se ha alcanzado el tope posible de venta, comunica a la naviera que ya no puede sumar más matrículas en dicha jornada. Excepcionalmente, sí se permite que se rebase el máximo previsto si éste se ha superado antes de que el Consell haya advertido de ello a la naviera.

Hay que tener en cuenta que este año, el primero en la aplicación de la restricción de la entrada y circulación de vehículos en Ibiza, el trasvase de información entre las navieras y el Consell se hace manualmente por la falta de entendimiento entre las dos partes, y la falta de tiempo también para activar una plataforma de comunicación instantánea. De cara al próximo verano, el Consell prevé que en el momento que un usuario compre un pasaje a través de Internet o de una agencia de viajes, en el mismo proceso se produzca el intercambio de información con el Consell para comprobar on line si se ha superad o no el cupo y, por tanto, si se puede obtener (y pagar la tasa) la autorización para que el vehículo pueda circular por la isla.