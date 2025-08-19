Multa de hasta 300.000 euros por organizar una fiesta ilegal en Sant Josep

Los negocios de los taxis pirata y las fiestas en chalés guardan una relación más que estrecha en Ibiza. Los que se lucran con estas actividades suelen compartir canales de promoción e intercambian anuncios en grupos de Whatsapp o Telegram para ofrecer sus respectivos servicios. Este binomio lo conoce bien un avispado abogado madrileño, fuera de ejercicio, que ha tratado de beneficiarse con ambas dedicaciones. Sin embargo, se ha topado con el Consell y le puede salir bien caro el intento.

Este peculiar emprendedor, que responde a las iniciales de I. A. G, apareció por las páginas de este diario el pasado 11 de julio, cuando impulsaba una plataforma de taxis pirata. En ese momento, acababa de crear una página de internet para que los clientes pudieran reservar servicios de transporte y en la que los conductores pudieran, a su vez, inscribirse para aceptar estos viajes. Posteriormente, incluso ha anunciado una aplicación para este mismo servicio.

Salvoconducto en un QR

Como reclamo para captar usuarios y chóferes, I. A. G. ofrecía una cobertura legal, a través de un salvoconducto en un código QR, en el que apelaba a la economía colaborativa para asegurar que no se incumple la ley. Según su criterio, se trata de una fórmula similar a la de la plataforma Blablacar, en la que un conductor que viaja a un destino concreto ofrece asientos a quien se dirija a ese mismo lugar a cambio de compartir los gastos.

En este intento para normalizar taxis pirata en la isla de Ibiza, el funcionamiento es inverso: los usuarios registran dónde se encuentran y el destino al que quieren llegar. Una vez consultada la reserva, los conductores dados de alta en la aplicación pueden ofrecerse y tienen libertad para negociar el precio que quieran cobrar por cubrir el servicio de transporte.

A cambio, los responsables de la plataforma se quedan con una comisión del 7,5%. El servicio que intenta montar I. A. G. cuenta con otra peculiaridad: en el momento de solicitar un viaje por internet, los clientes deben efectuar un pago anticipado de 20 euros. «Serán descontados del coste final o reembolsados si el viaje no se realiza», según indicaban sus normas de funcionamiento.

En la página web de este servicio figuran algunas tablas de los trayectos efectuados en el mes de agosto, en las que se indican el nombre y apellido de los conductores, así como el precio. Así, se revela que los chóferes de esta plataforma han cobrado 50 y 60 euros por llevar a tres personas desde la discoteca UNVRS hasta Vila, aunque uno llegó a recibir 70 euros por transportar a seis. La tarifa nocturna de un taxi por este recorrido es de 18 euros.

Web clausurada «por el lobby del taxi»

Hace pocos días, al intentar acceder a esta plataforma aparecía un mensaje que indicaba que el servicio está paralizado «por el poder político y el lobby del taxi». Este fin de semana también ha vuelto a estar momentáneamente inoperativa pero, de momento, la Administración no ha tomado medidas contra este servicio de transporte.

Ese anuncio coincidió con la notificación de un expediente sancionador del Ayuntamiento de Sant Josep contra I. A. G. por una fiesta ilegal, organizada en octubre de 2023, en la que se infiltraron los detectives contratados por el Consell de Ibiza. El evento, con cobro de entrada según la investigación, se celebraba en un chalé alquilado y, como es habitual, el responsable asegura que se trató de un cumpleaños.

Según indica el Ayuntamiento, la multa a la que se enfrenta este promotor oscila entre los 100.000 y los 300.000 euros. Anteriormente, I. A. G, que también impulsa una productora musical, se vanagloriaba en sus promociones de haber organizado numerosos afters en Ibiza ese mismo año: «Hice 34 y todavía no he tenido ningún problema porque el poder sabe que, cuando el pueblo se junta, es invencible».