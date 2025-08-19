La desesperación de los habitantes del asentamiento de sa Joveria, que ante el posible desalojo del solar se preguntan a dónde se irán a vivir. «Nos iremos a otro descampado o a otro parking y plantaremos la tienda allí, como hemos hecho siempre», señalan algunos de los residentes, algunos de los cuales no son de temporada, sino que viven todo el año en Ibiza.

Llama la atención

El elevado número de personas que han llegado a Formentera en patera en lo que va de año: más de 1.400, según el recuento que lleva Diario de Ibiza. Una cifra que supone un «colapso humanitario e institucional sin precedentes», según denuncia Gent per Formentera. Muchos de los migrantes son menores no acompañados que se encuentran bajo tutela del Consell.

Que la Guardia Civil haya interpuesto en lo que va de verano una media de nueve denuncias al día por drogas en la isla de Ibiza y prácticamente una diaria por tenencia de armas. Todo ello dentro del dispositivo especial de verano ‘Operación de Alto Impacto Zulú Bravo’, que se puso en marcha el pasado 1 de junio y que se mantendrá hasta mediados de octubre, a final de temporada.