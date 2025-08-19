Incendio agrícola en la carretera de Cala Carbó
La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural informa de ello a través de la red social X
La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural informa de un incendio agrícola en la carretera de Cala Carbó a través de la red social X, donde ha compartido una imagen del fuego, que parece haber quemado un grupo de árboles, ya apagado.
Para sofocarlo han actuado un medio aéreo, una autobomba, doce brigadistas, y tres agentes de medio ambiente.
De momento, se desconocen las causas que lo han provocado.
