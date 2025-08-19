Un icono flotante en Ibiza: Xarifa, el yate de 1927 con pasado científico y cinematográfico

El Xarifa, una goleta construida en 1927 que ha pasado por las manos de aristócratas, científicos, cineastas y aventureros, reinventándose una y otra vez sin perder su esencia, navega estos días por aguas de Ibiza y no deja indiferente a nadie: y es que sus seis velas desplegadas miden aproximadamente 1.400 metros cuadrados.

Diseñada por Joseph M. Soper y construida en los astilleros J. Samuel White & Co. en Inglaterra, esta joya náutica fue encargada por Franklin Morse Singer, hijo del famoso industrial que popularizó las máquinas de coser Singer. El nombre Xarifa, de origen árabe, significa noble o encantadora.

Esta embarcación, una goleta clásica de tres mástiles, fue diseñada originalmente para navegar largas distancias. Con 49 metros de eslora, cuenta con cinco camarotes de lujo, capacidad para alojar 12 invitados y una tripulación de hasta 10 personas. Equipado con tecnología de navegación actual y una completa gama de juguetes náuticos, el Xarifa mantiene el encanto de la navegación a vela tradicional sin renunciar al confort contemporáneo.

Entre fiestas, ciencia y cine

Durante casi cien años, Xarifa ha sido testigo de momentos únicos. En los años 30 fue símbolo del lujo europeo, participando en regatas y fiestas exclusivas bajo el nombre Radiant. Luego pasó a llamarse Oiseau Blanc cuando fue adquirida por el barón belga Louis Empain, quien la usó para largas travesías transatlánticas.

Pero quizá su etapa más fascinante fue en los años 50, cuando el oceanógrafo Hans Hass —precursor de los documentales submarinos— la convirtió en su laboratorio flotante. Junto a su esposa Lotte, exploraron el mundo marino desde sus cubiertas, rodando material inédito en los océanos Índico y Pacífico. Xarifa fue, en muchos sentidos, un centro de investigación científica antes de que existiera el concepto moderno de exploración marina.

Más adelante, la goleta también tuvo su momento en el cine. En 1967 apareció en la película El marinero de Gibraltar, compartiendo plano con figuras como Orson Welles y Vanessa Redgrave. Anclada en Mónaco, fue testigo de cenas diplomáticas, fiestas privadas y episodios propios de una novela.

Una restauración a la altura de su leyenda

Xarifa resurgió en 2012 gracias a una empresa con sede en Panamá, Vibrant Shipping & Corp, que apostó por devolverle su esplendor. El encargo se hizo al astillero Metalships & Docks, en Vigo, donde esta goleta fue restaurada durante dos años.

Desde entonces, Xarifa no solo navega de nuevo, sino que lo hace como protagonista en regatas clásicas por todo el Mediterráneo. En 2019, por ejemplo, ganó la Panerai Transat Classique.