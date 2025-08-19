Herido grave un joven de 22 años al precipitarse de un hotel en Sant Antoni

Un joven británico de 22 años de edad permanece hospitalizado herido grave tras precipitarse desde un tercer piso del hotel Marco Polo, en Sant Antoni. La Guardia Civil recibió el aviso el lunes a las 20 horas y está investigando las circunstancias de la caída. Por el momento se ignora si la víctima había ingerido alcohol o drogas.

El SAMU061 atendió al herido, que estaba consciente y tenía politrauma con traumatismo craneal y torácico, y que fue derivado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El balance de precipitados en el pueblo de Sant Antoni esta temporada alcanza cifras trágicas: cinco jóvenes han muerto al caer al vacío, cuatro de ellos en los hoteles en los que estaban alojados y otro, al precipitarse en el aparcamiento exterior de Mercadona, que tiene varias alturas. Además, otros dos turistas resultaron heridos graves por accidentes similares.