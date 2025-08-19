Herido grave un joven de 22 años al precipitarse de un hotel en Sant Antoni
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la caída
Un joven británico de 22 años de edad permanece hospitalizado herido grave tras precipitarse desde un tercer piso del hotel Marco Polo, en Sant Antoni. La Guardia Civil recibió el aviso el lunes a las 20 horas y está investigando las circunstancias de la caída. Por el momento se ignora si la víctima había ingerido alcohol o drogas.
El SAMU061 atendió al herido, que estaba consciente y tenía politrauma con traumatismo craneal y torácico, y que fue derivado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
El balance de precipitados en el pueblo de Sant Antoni esta temporada alcanza cifras trágicas: cinco jóvenes han muerto al caer al vacío, cuatro de ellos en los hoteles en los que estaban alojados y otro, al precipitarse en el aparcamiento exterior de Mercadona, que tiene varias alturas. Además, otros dos turistas resultaron heridos graves por accidentes similares.
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara', declara la víctima
- El Google Maps del sexo localiza casi 100 rincones para un ‘rapidín’ en Ibiza y 11 en Formentera
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Transporte en Ibiza: un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- Karma en Ibiza: Dos detenidos por intentar vender droga a las personas a las que habían robado dos días antes
- La DGT avisa de que la ‘furgo discoteca’ de Uber en Ibiza es ilegal