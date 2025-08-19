Guardia Civil y Bomberos de Ibiza buscan en Sol d'en Serra a un hombre desaparecido en junio

El italiano Thomas Grumer, de 42 años, fue visto por última vez el 16 de junio en un hotel de Santa Eulària. Su familia y amigos presentaron una denuncia de desaparición ante las autoridades a finales del mes de julio. Grumer nació en Bolzano y dos días antes de su desaparición acabó su contrato laboral con un establecimiento hotelero de Santa Eulària. Mide 1,70 y pesa 70 kilos. Lleva el pelo corto liso y canoso. Tiene los ojos marrones y es de complexión normal.

Este mediodía, Bomberos y Guardia Civil de Ibiza han desarrollado un dispositivo de búsqueda en la zona de Sol d'en Serra, en el municipio en el que fue visto por última vez. El operativo se ha centrado en esta zona de la isla después de que fuera hallada en dicho lugar la motocicleta del desaparecido.

Sol den Serra. / T.E.

Un helicóptero de la Guardia Civil, el 'Cuco', ha sobrevolado este paraje desde las 12.45 hasta las 16 horas, según ha informado el Cuerpo Armado.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han participado en las labores de búsqueda.

El Grupo Especial de Drones de los Bomberos de Ibiza, compuesto por tres personas, coopera con la Guardia Civil desde las 15.15 horas sin que se haya producido ningún hallazgo hasta el momento.