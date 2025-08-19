El Govern advierte de que un incendio ‘extremo’ también podría suceder en Ibiza

Un gran incendio con un comportamiento extremo y que escape a la capacidad humana de extinción, como los que se están produciendo en la Península, podría suceder también en la isla de Ibiza. Así lo advierte el Govern balear, que también destaca la enorme importancia de la actuación no solo de las Administraciones públicas sino también de los particulares para prevenir estos desastres naturales.

«Estos incendios tan violentos están producidos por dos factores combinados. Por un lado, el abandono rural. Se trata de terrenos que se han gestionado poco y que, por lo tanto, contienen una cantidad de biomasa acumulada muy importante. A esto se le debe añadir un segundo factor, que es el agravante del cambio climático que estamos sufriendo. Las altas temperaturas y las olas de calor más duraderas favorecen que los incendios tengan un comportamiento que sea difícil de parar», explica Joan Santana, jefe del Servicio de Gestión Forestal de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

¿Se dan estos dos factores en Ibiza? Santana asegura que sí: «Obviamente. Tenemos unos bosques muy poco o nada gestionados, y sufrimos unas temperaturas inusualmente altas». Además, mientras que en islas como Menorca o Mallorca las zonas forestales se combinan con las agrícolas, en Ibiza «el manto forestal es continuo».

El urbanismo disperso típico de las Pitiusas también juega en contra: «Tenemos una situación de interfaz urbano-forestal que agrava la situación, especialmente en el caso de Ibiza y en zonas de Formentera donde tenemos diseminados dentro del terreno forestal. En este caso, si las viviendas no cuentan con una franja de autoprotección gestionada, trabajada y mantenida por los propietarios, en el caso de que se produzca un incendio forestal habrá un peligro para la seguridad de estas personas».

El técnico del Govern explica también que la urbanización dispersa reduce la efectividad y ‘distrae’ los efectivos de extinción: «Se tienen que centrar en proteger a las viviendas y a las personas que hay en estos sitios, y se desatiende lo que es la labor de extinción del incendio».

Cambio de conciencia

Pese a este negro panorama, lo cierto es que en la última década y media la gestión de las zonas boscosas en Ibiza ha experimentado una notable mejora. La traumática experiencia de los incendios de Morna en el año 2011 -1.576 hectáreas quemadas- y de Benirràs en 2010 -400 hectáreas devastadas- supuso un cambio en la sensibilidad sobre este problema, tanto de las Administraciones como de la ciudadanía.

«Todos los municipios de la isla ya cuentan con su propio plan de emergencias contra incendios forestales, y cada vez es mayor el número de urbanizaciones que también han elaborado sus propios planes de autoprotección», explica Jacinto Valderrama, ingeniero forestal, quien señala otros motivos para el optimismo: «Desde el año 2013 se empiezan a dar subvenciones para las zanjas de autoprotección, tanto en caminos como en viviendas, se han creado líneas de ayudas a propietarios forestales para que gestionen su bosque, también se desarrollan actuaciones de silvicultura [disciplina que trata sobre la gestión de los bosques o montes forestales] como podas, desbroces y entresacas para aclarar el monte».

Otro avance es la reticulación de los montes, es decir, establecer franjas para que no haya un manto de bosque continuo. «Queda trabajo por hacer, pero por mi experiencia profesional veo que la concienciación ha aumentado. Todas las empresas que se dedican a esto, tienen trabajo de sobra», concluye un esperanzado Valderrama.

«Es cierto que se ha intensificado la superficie de prevención pero todavía no es suficiente», señala Joan Santana, quien insiste en la necesidad de que los particulares se impliquen activamente en la gestión de estos espacios: «El Govern no puede ir casa por casa, chalet por chalet, urbanización por urbanización de Ibiza».

El jefe técnico de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern señala que los puntos con más riesgo de incendio son las áreas boscosas de los municipios de Sant Joan, Santa Eulària y Sant Josep: «No hay que caer en el alarmismo. Si observamos la superficie quemada en los últimos años, contamos con unas buenas estadísticas, pero todavía queda mucho verano por delante». En el año 2024, en Ibiza se quemaron 1,53 hectáreas de superficie boscosa y en Formentera 0,27 hectáreas, una cifra muy por debajo de la media de las dos últimas décadas.