Fiebre por la lotería de Navidad: Números agotados en Ibiza

La venta de Lotería de Navidad se puso en marcha en Ibiza, como en toda España, el pasado 1 de julio y a día de hoy ya hay carteles en algunas administraciones que avisan de décimos agotados. Esto incita a preguntarse qué tendrán esos números para que ya no queden. ¿Será su combinación? ¿Las cifras repetidas? ¿La procedencia del boleto? La respuesta correcta parece ser una combinación de un poco de azar y superstición, además de que la marca Ibiza también tiene su papel.

«Gustan por la graciosidad. Ay, mira, lo he comprado en Ibiza, de la fiesta...», repite Sonia Sáez, propietaria de la Administración número 4 de Vila, en la avenida de España. Hace unos días su local validó el boleto ganador de El Millón de los Euromillones y destaca que eso dio «la cosquillita» para que estos días haya más afluencia en la administración. Sin embargo, para ella esto también tiene que ver con que sea agosto y se note algo más de público nacional ya que, asegura, en los meses anteriores «no ha habido españoles», que por lo general son quienes compran la Lotería de Navidad.

Extranjeros residentes

Un claro ejemplo de ello es el almeriense Alejandro Sánchez, que junto a su pareja cuenta que ha venido a por lotería por seguir la «tradición» de su padre: comprar un boleto «en cualquier sitio al que vaya». También por su padre ha ido a por dos números fijos: el 13 y el 75, porque son los que, cuenta, le gustan.

Además del turista nacional, Sáez también menciona entre sus compradores de lotería a residentes extranjeros, como «holandeses, ingleses o alemanes», pero no a turistas internacionales. Esto se debe a la dificultad que supone para ellos hacer un seguimiento de los premios y, en caso de que toquen, cobrarlos.

Los números de la ‘suerte’

Por otro lado, entre el público fiel se encuentran los ibicencos: «Tengo gente de aquí que todas las semanas se está llevando un boleto distinto», afirma Sáez, a los que suma los clientes que no están abonados pero quieren determinados números que tienen en la administración «y los compran muy temprano». Así es como, por ejemplo, se ha llegado a agotar uno de los boletos de la casa, el 80.317. De otro de ellos, el 34.051, Sáez ya advierte de que le quedan pocos: «Hay unos 24 décimos».

Algunos de los números agotados en la administracón número 4 de Ibiza. / J.A. Riera

Como éstos, en la cristalera de la administración hay varios impresos que avisan del fin de, por el momento, siete de los números que Sáez tenía de la «lotería viajera», la que las administraciones de todo el país intercambian entre sí. «Incluso viene gente de Huelva y me pide que les venda el número que tengo de allí, porque son de otra zona de esa Comunidad», cuenta.

A parte de la procedencia del décimo, también hay números que por algún motivo son los más buscados. Entre ellos, Sáez nombra algunos que vende en el local, como los acabados «en 7, 15 o 69». A ellos se suman los del año que entra o el actual: «Es el año en el que ha muerto el Papa y eso es muy supersticioso para la gente católica», apunta, antes de depositar también su confianza en la fortuna de este 2025. «Esperaría que nuestra racha continúe y que diéramos el Gordo, pero en Ibiza, que se quedara para la gente de aquí», desea.

«Este año esperamos que todo sea mejor que el año anterior y tener un premio que merezca la pena», ansía también Juan Mayans, de la administración de Loterías número 1 de Vila, en la Marina. Su aspiración no es poca, ya que el año pasado su local fue el tercero que más dinero distribuyó en la Lotería de Navidad en Ibiza, con una estimación de 800.000 euros. Sin embargo, él espera uno mayor y que le haga salir «en la radio y en el telediario».

Venta temprana de décimos

En su caso, también le parece que esta temporada «hay menos turistas españoles» y bromea con que le podría haber ayudado tener los décimos antes de julio: «Los turistas del Imserso que vienen en febrero o marzo ya te piden Lotería de Navidad», señala, convencido de que en esas fechas apenas ha pasado la resaca del 22 de diciembre (el día del Sorteo Extraordinario de Navidad).

A pesar de la guasa, hay parte de verdad en su observación. Mayans aprecia lo que ha supuesto empezar las ventas de la lotería el día 1 de julio y no entre el 10 y el 12 del mismo mes, cuando suele recibirla: «Aunque parezca una tontería, son diez días más de venta». Para el lotero esto es importante, porque cuenta que su año depende de la cantidad de lotería que le compren.

En su caso, además del interés de sus clientes por los boletos de la isla, destaca el aliciente que supone para las administraciones de la Península aprovechar el nombre de la isla: «Es atractivo para ellos tener lotería de Ibiza porque, nos guste o no, eso parece que vende por el mundo».

Además de ello, no falta la creencia de que hay números más afortunados que otros para este concurso, apreciación en la que coincide con Sáez, y añade terminaciones como «el 13 o el 18». A estas cifras, su administración le agrega una combinación especial: el 07.800, que es el código postal de la ciudad de Ibiza: «A la gente le gusta y, de alguna manera, le damos valor», indica Mayans.

El lotero señala que por el momento en su establecimiento no hay números agotados: «Tenemos un poco de cuidado de no quedarnos sin, sobre todo para poder servir a los clientes habituales», señala Mayans, que explica que suelen hacer sus compras en octubre o noviembre, más cerca del sorteo.

Una de estas personas es Aida Huanga, quien por el momento no se ha animado a hacerse con un décimo. La mujer cuenta, mientras sale de la administración número 3 de Vila, en la calle Isidor Macabich, que ahora tira del Euromillón, «que cuesta menos». Huanga adelanta que tiene un número preferido, que ahora no recuerda pero es el de un boleto que le trajo su hijo el año pasado y que le hizo recibir una pedrea, son cien euros. Pensando en esa suerte que tuvo el año pasado, espera ahorrar un poco y poder comprar ese número y alguno más para ver si este año continúa la buena racha. O se supera.

Buena racha de ventas

Este mismo objetivo tiene Mercedes Mayans, titular de la administración de la que ha salido Huanga y que el año pasado repartió en Ibiza un tercer premio del Sorteo de Navidad. En concreto, repartió en 2024 un total de 500.000 euros al número 11.840 (premiado con 50.000 euros cada décimo) y una suma total de 1,3 millones entre pedreas, reintegros y terminaciones. Ahora, Mayans va un paso más allá: «Nosotos vamos diciendo que este año a lo mejor toca un segundo, para que haya un poco de alegría y broma», confiesa.

Y, por lo que parece, el augurio funciona, porque la lotera asegura que en estas fechas lleva «entre un 5 y 6% más de ventas que en el mismo periodo del año pasado». Por esta razón, apunta que no nota ausencia de turismo nacional y atribuye también las buenas cifras a las compras online que hace una clientela ya afianzada.

Por este motivo, hay algunos números que ya se le han acabado, pero señala que son pocos, aquellos que «venían con muy pocas series». Quizá algunos de ellos sean también los que ella y sus compañeras reparten por costumbre aleatoramiente, como piden los clientes más habituales: «Quien compra tradicionalmente en Navidad lo hace sin mirar los décimos y nosotras vamos directamente y cogemos lo primero que tenemos enfrente», adelanta Mayans, haciendo pensar en las palabras de la marca «la suerte en tus manos» de la sociedad Loterías y Apuestas del Estado.