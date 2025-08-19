Fallece una joven en Platja d'en Bossa

Una mujer joven, de alrededor de 20 años, ha fallecido esta tarde en Platja d'en Bossa. Al parecer, la joven se encontraba dándose un baño en la playa, en la zona correspondiente a Vila, a la altura de la calle Mediterrània, cuando uno de los socorristas ha visto que algo no estaba bien y ha acudido a su rescate.

El socorrista ha sacado a la mujer, ya inconsciente, del agua y a pesar de que se ha tratado de reanimarla, ha sido imposible. Hasta la zona se han desplazado patrullas de la Policía Local de Ibiza así como del Cuerpo Nacional de Policía y, además, varias ambulancias del 061.

Testigos presenciales aseguran que, pasados unos largos minutos de tratar de reanimarla, los profesionales sanitarios han paralizado su intervención y han cubierto a la víctima con una manta metálica, tras lo que han esperado a que llegara el forense. De momento, ni la Policía Local de Ibiza ni el 061 han confirmado el fallecimiento. Aunque tampoco lo han negado. Desde Vila señalan que cuando puedan, informarán de lo que ha ocurrido.

Ésta no es la primera muerte que se produce en las últimas semanas en la arena de Platja d'en Bossa. El pasado 29 de junio un hombre de 71 años y nacionalidad española falleció también tras darse un baño en esta misma zona de la playa de Vila. En aquella ocasión también intervinieron los socorristas, quienes, tras sacarle del agua, iniciaron la reanimación a la espera de que llegaran las ambulancias.