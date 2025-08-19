El dispositivo antiincendios en Ibiza prioriza la «actuación rápida»

Actuar de manera contundente y, sobre todo, de la forma más veloz posible. Es el criterio que sigue el dispositivo antiincendios que el Govern ha desplegado en las Pitiusas. «La idea es atacar los incendios tan pronto como se pueda y que en siete, diez o quince minutos, ya haya una descarga de un medio aéreo», explica Joan Santana, jefe del Servicio de Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Señala Santana que, en el caso de Ibiza, al tratarse de una isla de pequeñas dimensiones pero con una gran densidad de población, especialmente durante la temporada turística, el criterio de actuación es «priorizar la respuesta rápida y contundente» para evitar que el fuego se extienda y afecte a algún diseminado urbano.

Durante la temporada de incendios, entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, en Ibiza se mantienen de manera permanente un avión anfibio que permanece en el aeropuerto de es Codolar, y un helicóptero en las instalaciones del Ibanat situadas en Sa Coma. Menorca cuenta con solo un helicóptero y Mallorca con tres helicópteros y un avión anfibio, además de otros dos aviones del Gobierno central. No obstante, Santana destaca que el equipo antiincendios es multiinsular: «Si consideramos que necesitaremos un ataque ampliado contra el fuego, en un espacio de 33 o 35 minutos el avión de Mallorca ya puede estar en Ibiza y participar en el operativo».

Durante los meses de invierno, se mantiene un personal de guardia permanente en Ibiza, aunque ya solo queda una sola aeronave en todo Balears, que permanece en Mallorca.

La rapidez en la intervención va pareja a la rapidez en la detección, y el Govern cuenta con cámaras de vigilancia permanente y también vigilantes físicos dedicados a la detención de columnas de humo. «La actuación rápida de un avión anfibio que pueda cargar agua en el mar y descargarla rápidamente es fundamental, como sucedió hace poco en el incendio de Cala d’Hort», comenta el jefe técnico del Govern. Una situación especialmente útil cuando el fuego se produce en puntos donde los medios terrestres tienen un acceso complicado.

Para Santana, el dispositivo de lucha los incendios forestales está «bastante bien dimensionado» y destaca que tanto los aviones como los helicópteros «son muy modernos y nos permiten actuar con rapidez. Es uno de los dispositivos más modernos que hay en España».