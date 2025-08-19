El álbum

Los días de los amaneceres encarnados

Estos últimos días, quienes acostumbran a contemplar el amanecer en la isla se han encontrado con una estampa bien singular: el sol completamente rojo. ¿El motivo? Puede ser la humedad o el efecto del humo de los incendios de la Península, pero la estampa es bien curiosa.

