El álbum
Los días de los amaneceres encarnados
Estos últimos días, quienes acostumbran a contemplar el amanecer en la isla se han encontrado con una estampa bien singular: el sol completamente rojo. ¿El motivo? Puede ser la humedad o el efecto del humo de los incendios de la Península, pero la estampa es bien curiosa.
