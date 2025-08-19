Detectado en Ibiza un vehículo de lujo con matrícula falsa pegada con velcro
El conductor fue detenido por "un presunto delito de falsedad documental"
El domingo, los agentes de la Policía Local de Sant Josep detectaron, durante un servicio de vigilancia en Cala de Bou, un vehículo de alta gama con matrícula del Reino Unido que no estaba registrada oficialmente. "La matrícula, fijada con velcro, despertó sospechas y quedó demostrado que no figuraba en el registro británico. Además, en el maletero del coche se encontraron otros dos juegos de matrículas falsas", apuntan en su Instagram.
"El conductor no logró demostrar que la matrícula presentada correspondiera al vehículo, y la documentación aportada (permiso británico) mostraba otra matrícula real", explican. Por este motivo, fue detenido por "un presunto delito de falsedad documental".
"Según el Código Penal, el particular que falsifique un 'documento público, oficial o mercantil' enfrenta una pena de prisión de seis meses a tres años, además de una multa de seis a doce meses", manifiestan.
Los agentes aprovechan para recordar que "utilizar matrículas falsas no es una infracción", sino que es "un delito grave con implicaciones legales serias".
"Seguimos aquí, vigilando y cuidando la seguridad de todos", concluyen en la publicación.
