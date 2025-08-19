Un equipo de emergencias de Ibiza, rumbo a los incendios de Castilla y León

A las once de la mañana ha salido del puerto de Ibiza un contingente de siete personas que se desplazará hasta la provincia de León para ayudar en las tareas de extinción de los incendios que están arrasando diversas provincias españolas. El grupo de voluntarios de Ibiza está formado por cuatro bomberos, dos miembros de Protección Civil de Sant Antoni y un técnico del servicio de Emergencias del Govern, que se desplazarán con tres vehículos.

Según han explicado desde el servicio de Bomberos de Ibiza, este grupo realizará sus tareas en una zona cercana al municipio leonés de Ponferrada, y se centrarán en labores de extinción y perimetración de los fuegos. En estos trabajos formarán parte del equipo más amplio de voluntarios llegados de Baleares, que conforman un total de 50 personas que también han partido esta mañana desde Mallorca y Menorca.

“Tenemos sobre el terreno un técnico que se ha desplazado en helicóptero esta mañana desde Mallorca para coordinarse con los técnicos de emergencia que están allí, en León”, ha explicado José Antonio López Casado, sargento y jefe de Parque Insular de Bomberos. “Los trabajos, en principio, van a ser perimetración y protección de la población, pero estaremos para todo lo que se nos solicite durante los próximos cinco días en todo el operativo, colaborar con los medios que ya están trabajando allí y relevarlos en algunos puntos complicados, porque ya están exhaustos”.

Casado ha señalado que en la zona en la que actuarán hay incendios de un nivel 2 de alerta de gravedad, que es el que se activa cuando las llamas amenazan núcleos de población, existe un riesgo real para la vida o las propiedades y la magnitud del fuego supera la capacidad de respuesta de los medios disponibles.

Este despliegue se ha decidido en menos de 48 horas, ya que la petición de ayuda por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León llegó el domingo a las siete de la tarde: “La dirección general de Emergencias se puso en contacto con nosotros y a partir de ahí empezamos a trabajar, han sido 24 horas frenéticas para poder preparar este operativo”, ha explicado el portavoz de los bomberos.

El presidente del Consell, Vicent Marí, se ha acercado a la estación marítima de es Botafoc para despedir al equipo de voluntarios que se desplaza a León. “Desde Ibiza queremos aportar nuestro grano de arena, mostrar nuestra solidaridad y contribuir también a apagar estos incendios que están causando tanto daño”. Marí ha destacado que, pese a que se desplacen cuatro bomberos del Parque Insular, el servicio en la isla está cubierto y garantizado: “No debemos olvidar que aquí estamos en una situación de riesgo extremo de incendios”.