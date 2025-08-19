Arde un coche en Can Guillemó
El turismo se encontraba en el arcén de la carretera en dirección a Sant Antoni
Ibiza
Los bomberos de Ibiza han extinguido esta tarde el incendio de un coche en Can Guillemó, al lado de la carretera de Sant Antoni. Cuatro bomberos se han desplazado sobre las 18.30 horas hasta el lugar en un camión autobomba urbano.
El coche se encontraba en el arcén de la carretera en dirección a Sant Antoni. Hasta el lugar también ha acudido la Guardia Civil de Tráfico.
