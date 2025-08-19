La Aemet alerta de un cambio brusco del tiempo en Ibiza y Formentera: lluvias y tormentas muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que a partir de este miércoles se producirán lluvias y tormentas que podrán ser fuertes o muy fuertes en Ibiza y Formentera.

En Ibiza, la previsión para el miércoles es de chubascos a lo largo de todo el día con tendencia a disminuir a la tarde. El jueves también lloverá en menor medida y dará paso a un fin de semana con claros y nubes.

La Aemet ha activado para la medianoche el jueves 21 hasta las 6 horas la alerta amarilla en las islas por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado la hora, que podrían venir acompañadas de tormentas.

Este martes 19 se mantiene el riesgo amarillo por altas temperaturas hasta las 19 horas en la Pitiusas con máximas de 36 grados.

Las temperaturas irán en descenso a lo largo de la semana, sobre todo las diurnas, con máximas de 30 grados. Las nocturnas seguirán siendo altas, con noches tropicales hasta el domingo. Sólo la madrugada del jueves la Aemet prevé que la mínima se sitúe en 19 grados.

Noche tórrida

Las Pitiusas vivieron una noche tórrida este martes con mínimas de 25 grados en Sant Joan y de 26 grados en el resto de Ibiza y Formentera.

La temperatura más alta registrada el lunes en Baleares fue de 38,5 en Sant Antoni. El promedio del archipiélago ha sido de 35 grados, con una anomalía de 4,8 grados por encima de valores de la media climática, destaca la Aemet.