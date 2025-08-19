63 nuevos migrantes llegan en patera entre ayer por la tarde y hoy a Formentera

La arribada de migrantes a las Pitiusas continúa. Ayer por la tarde, a las 19.30 horas, la Guardia Civil interceptó un total de quince personas de origen magrebí en zona de línea de costa de Formentera. Horas más tarde, a las 21.15 horas, también en Formentera, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a veinticuatro personas de origen magrebí en el mar, al sur de la isla.

Además, ayer a las 16.55 horas del día se interceptó a catorce personas de origen magrebí en el Faro de Punta Anciola (Cabrera). InIntervinó el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Esta madrugada, a las 00.20 horas, también se ha rescatado veinticuatro personas de origen magrebí en el mar al sur de Formentera. Han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

En Cabrera, a las 1.45 horas, estas dos autoridades también han socorrido a veinte personas de origen magrebí.

Y a las 5.30 horas de hoy, Salvamento Marítimo ha rescatado a catorce personas de origen magrebí en el mar al sur de Mallorca.

Recuento total

En lo que va de mes de agosto, ya han llegado 32 pateras y 527 migrantes a las Pitiusas, la mayoría a Formentera, que luego son trasladados a Ibiza, desde donde prosiguen su viaje hacia Europa, puesto que las Pitiusas son sólo un lugar de paso para ellos.