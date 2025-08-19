Más de 130 denuncias en una decena de controles de tráfico en Sant Joan

La Policía Local de Sant Joan ha intensificado esta semana los operativos de vigilancia y control en todo el término municipal. El dispositivo se ha saldado con 134 denuncias de tráfico: 46 leves, 84 graves y una muy grave. Los agentes han realizado más de 20 pruebas de alcoholemia y drogas, con un balance de seis resultados positivos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante los últimos días se han llevado a cabo más de diez controles en distintas ubicaciones de las parroquias del municipio, algunos de ellos con la colaboración de la Guardia Civil, en el marco de una actuación conjunta para mejorar la presencia policial en puntos clave del territorio.

Además de los controles de tráfico ordinarios, se han inspeccionado vehículos en aplicación de la Ley de regulación de entrada de vehículos en la isla de Ibiza, así como servicios de VTC, taxis y otros vehículos sospechosos de intrusismo profesional.

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan han recordado recuerda que este tipo de actuaciones tienen un carácter preventivo y se enmarcan en el plan de actuación estival para preservar el orden y la convivencia, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.