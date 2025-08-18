La sequía y la «plaga» de torcaces complican la cosecha de vino

El estrés hídrico que sufren las Pitiusas por la falta de precipitaciones y las torcaces continúan haciendo mella en la producción del vino, según lamentan diferentes profesionales del sector. Coinciden en que este año la añada será mejor que la anterior porque este invierno ha llovido algo más, pero también recuerdan que la sequía sigue siendo una realidad y esperan que el próximo invierno llueva más. 2025 es un año bueno para estas empresas si se compara con 2024, que fue un periodo especialmente seco.

Un trabajador con el tractor en Can Rich.

Así, el año pasado no acaba de ser útil para analizar la situación actual, ya que comparado con 2024 cualquier balance puede parecer triunfalista. Ante las torcaces, adoptan medidas, y la más eficaz parece ser la instalación de redes. En todo caso, su instalación es muy costosa.

Un racimo de uva.

«2024, 2023 y 2022 han sido tres años de sequía pertinaz aquí. El problema ya no es que no llueva, sino el hecho de que estar así un año tras otro multiplica el efecto. Y las torcaces han sido muy duras», resume Álvaro Pérez Navazo, director técnico de Can Rich. «Ha llovido algo más, sobre todo hasta marzo. Pero desde entonces no ha caído nada, así que ha sido un año seco. ¿Qué ocurre? Que había un poquito más de agua en el suelo y la planta no lo ha acusado tanto. Hay viñas que están preciosas, impecables de madurez», añade. «Ha llovido, pero hace falta que llueva un poco más», matiza.

Jose Abalde, enólogo de Terramoll, en Formentera, señala, de memoria, que «de las variedades tintas», las torcaces a ellos les «habrán comido entre un 50% y 70%, dependiendo de la parcela». «Contamos con muchas medidas, como redes y sonidos ahuyentadores, pero es difícil combatir esta plaga. A veces se apoyan encima de las redes y comen por encima. Salvamos un 15% o un 20% más que si no hubiera redes, pero no es una medida 100% eficaz», apunta en conversación con este diario.

Redes de protección

David Lorenzo, director técnico de Ibizkus, asegura que gastan «un dineral» en cubrir las viñas con redes, y que mientras se realiza dicho proceso, cuentan con «una cuadrilla de cazadores que, con los permisos correspondientes, ayudan no a matar, no a reducir la población, sino a espantar las torcaces de esas zonas para ganar tiempo para cubrirlas». «Tenemos como disuasores las grabaciones de diferentes aves rapaces que las espantan, o los cañones de gas, pero esto tiene un funcionamiento para el corto plazo. Más de una semana después, la efectividad cae de golpe». En Ibizkus han cubierto «el 90%» de las viñas.

Toni Marí, propietario de Xumeu Vinya, dedicada a vinos espumosos, cuenta que si bien la cosecha es mejor que el año pasado, las torcaces hacen «mucho daño»: «Están comiéndose mucha uva (...) Los costes han aumentado y el trabajo que haces en la viña es el mismo, y si las torcaces al final te hacen perder una parte de la uva, los costes de mantenimiento de la viña los tienes que repartir en muchos menos kilos, así que el margen baja mucho».

Algunas empresas han implantado sistema de riego. Es el caso, por ejemplo, de Can Rich, que tiene un «sistema de gota a gota». «Lo utilizamos estratégicamente, no para producir más kilos, que no es la idea, sino para que la planta trabaje. Apenas cala en el suelo, simplemente refrescamos para que la planta no pare y tengamos la madurez que buscamos (...) Lo utilizamos solo cuando es necesario y en los golpes de calor».

Toni Costa, responsable de Can Maymó, explica que en una de sus fincas apoyan hídricamente a las plantas «con goteo» y riegan «dos veces, una en mayo y otra en junio». «Solo son dos riegos para ayudarles, por si vemos que está sufriendo». Contra las torcaces, en esta empresa familiar cuentan con cañones que, con un sonido similar al de una escopeta, programado, en su caso, para sonar cada 15 minutos, espantan a estas aves; así como con halcones de plástico y tiras de colores, por ejemplo. Con una suma de medidas, han podido «salvar casi toda la cosecha este año». Espera sacar alrededor de 25 toneladas.

Laura García Cantero, enóloga de Ojo de Ibiza, hace hincapié en que ha llovido más si se compara con el año pasado, pero que sigue haciendo falta que llueva más. «Vamos a tener más cosecha que el año pasado, estamos contentos, pero en términos de producción estamos en la media. La calidad es muy alta, soy optimista con lo que tenemos este año encima de la mesa».

En el 50% de su superficie tienen instalado un sistema de riego por goteo, pero afirma que no lo pueden activar a su voluntad debido al estrés hídrico que sufren los pozos. Alrededor del 50% de la venta de esta empresa es local y la otra mitad es exportación, sobre todo a Suiza (los dueños de Ojo de Ibiza son suizos). Contra las torcaces, tienen «el 100%» cubierto con redes. «La instalación de redes para aves es el coste más alto que tenemos en el viñedo».

Los encuestados para este reportaje coinciden en que ahora mismo los vinos más vendidos son los rosados y los blancos.