Sant Josep y el Govern buscan un solar para construir la residencia de mayores

El Ayuntamiento de Sant Josep no deja de lado la construcción de una residencia para mayores y busca el terreno más adecuado, junto al Govern balear, para construir esta infraestructura, según ha indicado la portavoz municipal a este diario. No obstante, también deja claro que, dentro de este ámbito asistencial, considera más prioritaria la construcción de un centro de día que permita que los usuarios sigan conviviendo con sus familiares.

El debate sobre la construcción de centros de atención a las personas mayores ha vuelto a la palestra tras la última sesión plenaria en Sant Josep, en la que el grupo municipal socialista reclamó que se retomara el proyecto residencial en Villa Otilia del anterior mandato.

Se trata de una finca que legaron al Ayuntamiento y al Consell el exalcalde José Tur Coques y su esposa, Otilia Torres, a cambio de que se construyera una residencia para mayores. Como condición, el testamento fijaba que, una vez aceptada la herencia, la infraestructura debería estar concluida en un plazo de cinco años.

En el debate plenario, el alcalde, Vicent Roig, insistió en que el centro en Villa Otilia se había descartado por una cuestión meramente técnica. La conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern, que tiene las competencias para construir las residencias, emitió un informe de viabilidad que descartaba la idoneidad del terreno, que cuenta con una superficie de 70.000 metros cuadrados, para albergar una instalación de estas características.

Entre otras objeciones, el documento advierte de que la parcela cuenta con una pendiente muy pronunciada para edificar una residencia para mayores, además de que se trata de un suelo rústico junto a una carretera sin aceras ni iluminación.

Desde la oposición del PSOE, su portavoz, Vicent Roselló, criticó que estos condicionantes podían solventarse con una declaración de interés general y achacó que no se impulsara la residencia de Villa Otilia a una «falta de voluntad política».

Legado a la iglesia

Vicent Roig también reveló que, según el criterio del albacea del exalcalde Coques y Otilia Torres, Sant Josep ya había perdido su derecho sobre los terrenos, ya que se ha superado el plazo de cinco años fijado en la herencia. De esta manera, y cumpliendo la voluntad del matrimonio, la finca pasa a legarse a la fundación pontifica Ayuda a la Iglesia Necesitada.

La intención de esta entidad es vender el terreno para recaudar fondos, según detalló el alcalde. No obstante, Roig también avanzó que el Ayuntamiento de Sant Josep se ha interesado en la adquisición de la finca en cuanto salga la venta.

A la espera de seleccionar los terrenos adecuados para las futuras infraestructuras para mayores, el equipo de gobierno municipal ya había anunciado que tenía la intención de aprovechar los solares municipales situados junto al Centro de Salud de Sant Josep, utilizados como aparcamiento en la actualidad.