La reina de ‘¡De viernes!’, en Ibiza

Mar, amar, familia, beso, fruta y vida. Son las palabras que, según afirma la presentadora de Mediaset Beatriz Archidona, resumen sus vacaciones en la isla de Ibiza. La popular conductora de ‘¡De viernes1’ aprovecha el mes de descanso que se ha tomado el programa del corazón de las noches del viernes de Tele5 para exprimir la isla a tope. Unas vacaciones familiares en las que no ha faltado de nada: excursiones en yate, puestas de sol, playa, gastronomía, moda, salidas con las amigas, discotecas y, cómo no, descanso.

La presentadora, a bordo de un yate,

La presentadora, además, ha aprovechado uno de sus posts para reflexionar sobre las salidas nocturnas cuando se tienen hijos y cuando se superan ya los 40 años. «Mejor un tardeo que una noche interminable, los niños madrugan más cuando más tarde llegas». Eso sí, reconoce que alguna noche se les ha hecho «tarde». En cuanto a la edad, Archidona asegura que ahora bebe menos cuando sale y que, además, no entiende algunos de los estilismos que lucía cuando era joven: «Nada de tacones, hoy me pregunto por qué decidí torturar así mis pies hace años, cuando no salía sin ellos». Sus vacaciones ibicencas, según explica en uno de sus posts cargados de fotografías, y con mensaje para su familia, serán inolvidables: «Verano bailado y cantado como hace mucho que no lo hacíamos, juntos».