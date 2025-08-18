El PSOE acusa al Ayuntamiento de Ibiza de negligencia y falta de previsión en las obras de Dalt Vila

El Grupo Municipal Socialista ha cargado duramente contra el Ayuntamiento de Ibiza, liderado por el alcalde, Rafael Triguero, por la decisión de paralizar las obras en las calles de Santa Maria y Tur de Montis durante todo el mes de agosto. Los socialistas consideran que esta interrupción, oficializada por decreto, es una clara muestra de la "incompetencia y gestión negligente" del equipo de gobierno.

Un decreto que confirma la falta de planificación

Según el concejal socialista Pep Tur, la paralización de las obras, firmada el pasado 7 de agosto por el concejal de Patrimonio, Juan Flores, evidencia la falta de planificación del Consistorio. El decreto justifica la interrupción por la "afluencia de visitantes" y la "dificultad de acceso" al casco histórico, razones que, según Tur, ya se conocían al inicio de las obras y de las que el PSOE había advertido.

"El concejal de Patrimonio alega ahora todos los motivos por los que ya se sabía que no era una buena idea comenzar las obras en plena temporada turística", afirma Tur. Además, ha criticado que, a pesar de la paralización, las calles sigan cerradas, lo que afecta a vecinos y comerciantes, que ven cómo las obras no finalizarán, según el nuevo plazo, hasta finales de octubre.

Entrada bloqueada al Carreró de Sa Portella / PSOE Eivissa

Críticas a la gestión general

El PSOE también ha denunciado que, a pesar de los problemas causados por las obras en Dalt Vila, el Ayuntamiento ha iniciado nuevos trabajos en el Camí del Calvari sin la debida comunicación a los vecinos. La crítica socialista abunda, así, en la "nula capacidad de gestión y planificación" del gobierno municipal.

Tur concluye criticando al equipo del PP, al que acusa de usar el patrimonio como un simple "escenario para sus vídeos y fotos", descuidando el mantenimiento y planificando obras sin criterio, lo que afecta directamente a la vida diaria de los residentes y a los comercios del barrio.