Los premios Vuit d'agost 2025 ya tienen ganadores en diseño gráfico, artesanía del barro, fotografía, pintura y música

Entre el 29 de julio y el 4 de agosto se reunieron los jurados de las seis categorías convocadas este año en los premios Vuit d'agost, premiando creaciones en diseño gráfico, artesanía del barro, fotografía, pintura y música. La categoría de investigación ha sido declarada desierta al no haberse presentado ningún trabajo.

En cuanto al premio Vuit d'agost de Pintura, el jurado, reunido el 29 de julio y formado por Carles Guasch Guasch, presidente, y por los vocales Josefa Torres Riera, Dieter Sroka y Aida Miró Vicente, una vez valoradas las veintiséis obras presentadas acordó, por unanimidad, conceder el premio a la obra 'Llum de nit' de la pintora Antonia Torres Tur.

Respecto al premio Vuit d'agost de Artesanía del Barro, el jurado, reunido el 29 de julio, estuvo presidido por Antoni Ribas Costa, Toniet, y como vocales Neus Riera Tur, Laura Julve Martínez y Adrián Ribas Escandell. De las cinco obras presentadas decidieron declarar ganadora la obra de Aphon Hengcharoen titulada 'Origen', de la que destacan que es una pieza muy elaborada y trabajada.

El jurado del premio Vuit d'agost de Fotografía, reunido el 29 de julio, estuvo presidido por Antoni Pomar Bofill y los vocales fueron Sebastián Candela Martínez, Lourdes Grivé y German G. Lama. De los catorce conjuntos de tres obras presentadas, y una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, acordó declarar ganador a Vicente Ferrer Barbany, autor de la obra 'Ancestral'. El jurado destaca el tratamiento artístico y colorido de un tema tradicional con una mirada moderna y un tratamiento innovador de la técnica fotográfica.

En el premio Vuit d'agost de Diseño Gráfico, el jurado se reunió también el 29 de julio y estuvo presidido por Carme Boix Bonet; como vocales Verónica Prats, Toni Colomar y Tamara Jiménez. Valorados los seis trabajos presentados y una vez realizadas las deliberaciones pertinentes, declararon ganador el diseño presentado con el título 'EA' de Pablo Borrego López-Roso.

Por último, en el premi Vuit d'agost de Música, el jurado se reunió el 4 de agosto y estuvo formado por Marilina Yern, presidenta, y los vocales Marc Riera Colomar, Elena Exenberger y Ramon Mayol Aranda. Decidieron declarar ganadores del Premio Ocho de Agosto en la modalidad de Música 2025 a Claudia Bardagí Serra en pop-rock por la obra 'Tants de secrets' y a Adolfo Villalonga Juan en clásica por la obra 'Fragmentació i desfragmentació d’Eivissa'.

En cuanto a la categoría de Folk-Jazz-Flamenco, el jurado ha decidido declararla desierta.

En la categoría Experimenta-Electrónica-Música Urbana no se ha presentado ninguna obra.

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón, que llamó a todos los ganadores para darles la noticia, ha destacado la calidad de los trabajos presentados “que cada año suman más talento al mundo artístico de nuestra isla”.

Se prevé que la entrega de los premios se realice en la última semana de agosto.