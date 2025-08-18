Oportunidad: un dúplex de lujo en Siesta

El portal inmobiliario Tucasa.com tiene a la venta un dúplex de lujo en Siesta, en el municipio de Santa Eulària. La propiedad dispone de 150 metros cuadrados, 114 de ellos útiles, distribuidos en tres dormitorios y dos baños.

Se trata de un edificio de reciente construcción, ubicado a 400 metros del mar. Este piso se encuentra en una exclusiva urbanización con una piscina comunitaria.

La vivienda se distribuye de la siguiente manera: al entrar al dúplex hay un amplio y luminoso salón comedor, diseñado para crear un ambiente acogedor y moderno. La cocina americana, integrada con estilo, añade un toque contemporáneo al espacio.

Gran terraza

Tiene una generosa terraza que rodea el dúplex y proporciona un espacio al aire. Además, cuenta con una zona de barbacoa, ideal para reuniones al aire libre con amigos y familiares.

Vista exterior de la urbanización. / Tucasa.com

El dúplex dispone de tres espaciosas habitaciones dobles, cada una de ellas con armarios empotrados, que ofrecen un amplio espacio de almacenamiento. Una de las habitaciones cuenta con baño en suite y balcón privado. La vivienda tiene dos baños completos.

El hogar también cuenta con un práctico lavadero. Además, se incluye una plaza de aparcamiento con acceso directo al apartamento.

Cuenta con calefacción y aire acondicionado centralizado. Su precio es de 950.000 euros, por lo que el metro cuadrado sale a 6.333 euros.