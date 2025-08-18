«Mis obras, cuando están en el muro no son para mí. Existen en la mirada del espectador. Pertenecen al visitante, cuando las dejo ya no son mías», explica la artista persa Elizabeth Louy. Por tanto, la exposición que se inaugura el próximo 21 de agosto en la Sala de Exposiciones de Santa Eulària (17.30 horas) es una oportunidad de apropiarse de esas obras de arte, aunque solo sea durante el tiempo de la visita.

Muestra de homenaje a la isla de una chica del Sur (de Ibiza) / FOTOS: Elizabeth Louy, Simonetta Caruso y Noemi Fabregat Estragués.

El cartel de la exposición, titulada ‘Línea E-Motion’, es una copia del retrato de la diosa Astarté, también llamada Tanit o, antiguamente, Tinnit. «Es la diosa de la tierra, de la fertilidad, del amor…», subraya Louy. «La fertilidad es la característica más poderosa del cuerpo humano. No solo la fertilidad de una mujer, sino la de la tierra, del sol… La sal, por ejemplo, es una cosa muy potente. Cuando la tocas te transmite algo. La tradición oral también resulta de una transmisión entre la abuela, la madre, la hija… De hecho, los fenicios eran una civilización matriarcal».

Muestra de homenaje a la isla de una chica del Sur (de Ibiza) / FOTOS: Elizabeth Louy, Simonetta Caruso y Noemi Fabregat Estragués.

Esta muestra, indica la artista, es un homenaje a sus raíces tanto persas como fenicias, «simplemente un agradecimiento a Ibiza», comenta Louy desde Capestrano, en Italia, donde estos días expone ‘Line in Motion’, una exposición «melliza» a la que inaugura en Ibiza y que se podrá ver en el espacio multidisciplinar La dama di Capestrano hasta el 28 de septiembre. En la muestra ibicenca, saca a escena personajes ancestrales fenicios, criaturas de la isla, el uso del color púrpura que esta civilización solía lucir, así como mujeres y hombres velados.

Muestra de homenaje a la isla de una chica del Sur (de Ibiza)

La obra de Louy destaca por sus influencias variadas: sus padres, de origen persa, se conocieron en París y decidieron que todos sus hijos nacieran en Nueva York, antes de mudarse a Italia. Ahí es donde Odette, la madre de la artista, notó que su hija de cuatro años tenía una habilidad precoz para el dibujo: «Mi madre me apuntó a un concurso de dibujo en Milán. Dibujé un autobús de dos plantas y gané. Me dieron una muñeca más grande que yo, de la marca Furga», recuerda.

Muestra de homenaje a la isla de una chica del Sur (de Ibiza)

Louy nunca tuvo la menor duda de que se dedicaría al arte: «Es como cepillarme los dientes. No puedo vivir sin eso. Intenté ser como los demás, tener una vida con ingresos fijos… pero era inevitable». Siguió una formación de dibujante en ilustración médica, que le permitió dominar la representación de la anatomía humana. Apunta que no se convirtió en una artista profesional hasta 2002, «artista es una palabra muy fuerte», reconoce.

Durante los 80 y 90 vivió en Manhattan, en la «época dorada», unos años de «explosión de arte, música y pura creatividad», cuenta Louy. La artista relata: «Ibas al Studio 54 [el club nocturno, mítico por sus fiestas extravagantes, al que acudían celebridades] y no era importante quién eras, de dónde eras, tu género… Nadie te preguntaba eso, nadie te juzgaba, podías comunicarte con cualquier persona». Este sitio forma parte de su historia, ya que dio a luz a su primera hija después de un concierto de Grace Jones que se celebraba en ese local, «¡con nueve meses y nueve días!». También fue en Nueva York donde inventó una técnica, el chelsea series, en el barrio epónimo, que consiste en pintar directamente con la punta del bote de pintura y dibujar con escasas líneas, o incluso una sola línea: «Me gusta el reto que supone esta técnica. Cuando empiezo un cuadro, es como si me lanzara al vacío. Tener estos nervios me procura mucha satisfacción, creo que es necesario».

La aventura americana llegó a su fin porque Louy quiso «huir de la vida urbana: en Manhattan corres todo el tiempo». Primero se trasladó a París, después a Barcelona y por fin llegó a Ibiza. Lo que hizo que se quedara, a pesar de su naturaleza «nómada», como ella misma se define, fue un choque sentimental: «Me enamoré», confiesa. Logró su meta de «conectar con la naturaleza» y «darle tiempo al tiempo» en su vivienda de ses Salines, en la que disfruta de «su luz tan especial y la generosidad creativa que desprende su naturaleza ancestral». Sin embargo, reconoce que Ibiza ha cambiado: «Se ha convertido en una isla urbana. Corremos todo el tiempo», ríe.

«Mis obras, cuando están en el muro no son para mí. Pertenecen al visitante», opina Louy. El uso de la técnica de chelsea series le permite volver a sus orígenes, «a una forma de simplicidad» y mostrar que el arte es accesible: «La gente a veces piensa ‘no he estudiado, entonces no puedo ir a una exposición’ y eso no es verdad. Una obra te atrae o no te atrae, es así de sencillo. Por tanto, todos son bienvenidos a esta muestra».

Louy está muy agradecida «a todo el equipo de la sala de exposiciones de Santa Eulària y al departamento de Cultura». Es posible seguir sus procesos creativos en el Instagram: e.louy_painter. La muestra estará abierta hasta el 6 de septiembre a partir del 21 de agosto de martes a sábados de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas.