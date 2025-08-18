Cerca de medio centenar de migrantes llegan en patera a Ibiza y Formentera
Dos grupos han sido localizados en Formentera y otro en Santa Eulària
La arribada de migrantes en patera procedentes del norte de África continúa, gracias a la buena situación meteorológica. En la mañana de este lunes han llegado 44 personas, que han sido todas interceptadas en tierra, en tres grupos diferentes, según ha informado la Delegación del Gobierno de Baleares. A las 3 horas la Guardia Civil de Formentera ha localizado a cinco personas de origen magrebí en la zona de es Cupinar.
Ni una hora después, a las 3.45 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 24 personas de origen subsahariano a unas siete millas al sureste de Cabrera, en Mallorca.
A las 5.00 horas la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil han interceptado a 21 personas de origen magrebí en la playa de es Caló des Mort, en Formentera.
Y a las 6.00 han llegado dos más: una a Cala Nova, en Ibiza, y otra ha sido rescatada a 5,5 millas al sureste de Cabrera. En la primera mencionada, la Guardia Civil de Puesto de Santa Eulària ha socorrido a 18 personas de origen magrebí. También de origen magrebí son los 17 interceptados en la segunda patera mencionada. En esta última, han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Además, ha llegado una a Mallorca, a las 2.00 horas a 0.15 millas de Cala s’Almunia, de la que se han rescatado un total de 22 personas, de las cuales dieciséis son de origen subsahariano y seis de origen asiático. Hechos ocurridos en el mar a 0,15 millas de Cala S’Almunia. En esta, ha intervenido Salvamento Marítimo.
Recuento total
En lo que va de mes de agosto, ya han llegado 29 pateras y 464 migrantes a las Pitiusas, la mayoría a Formentera, que luego son trasladados a Ibiza, desde donde prosiguen su viaje hacia Europa, puesto que las Pitiusas son sólo un lugar de paso para ellos.
