La envergadura del asentamiento ilegal instalado desde hace al menos dos años en la zona de sa Joveria de Ibiza, donde alrededor de 500 hombres, en su mayoría saharauis, malviven en poco más de 200 chabolas. En las puertas de la capital, no muy lejos de zona donde los pisos cuestan más de un millón de euros, este último gran campamento de infraviviendas, ocupadas por trabajadores de la construcción, de la limpieza y de otros sectores, recuerda el drama que la falta de vivienda provoca en cientos, miles de personas en Ibiza y Formentera.

Llama la atención

La proliferación de zonas de la isla que se utilizan como helipuertos ilegales. Primero fueron vecinos de San Llorenç los que dieron la voz de alarma por los continuos aterrizajes y despegues de estas aeronaves privadas. Ahora el problema se replica en Jesús. Todos advierten del peligro de incendio, además de las molestias por el ruido.

La acumulación de basura en una parcela situada junto a la zona de ses Feixes des Pratet. Hace tres meses ardió una pequeña chabola en este punto del barrio de es Pratet cercano al puerto, y los residuos se acumulan sin que nadie los retire.