Llama la atención
La envergadura del asentamiento ilegal instalado desde hace al menos dos años en la zona de sa Joveria de Ibiza, donde alrededor de 500 hombres, en su mayoría saharauis, malviven en poco más de 200 chabolas. En las puertas de la capital, no muy lejos de zona donde los pisos cuestan más de un millón de euros, este último gran campamento de infraviviendas, ocupadas por trabajadores de la construcción, de la limpieza y de otros sectores, recuerda el drama que la falta de vivienda provoca en cientos, miles de personas en Ibiza y Formentera.
La proliferación de zonas de la isla que se utilizan como helipuertos ilegales. Primero fueron vecinos de San Llorenç los que dieron la voz de alarma por los continuos aterrizajes y despegues de estas aeronaves privadas. Ahora el problema se replica en Jesús. Todos advierten del peligro de incendio, además de las molestias por el ruido.
La acumulación de basura en una parcela situada junto a la zona de ses Feixes des Pratet. Hace tres meses ardió una pequeña chabola en este punto del barrio de es Pratet cercano al puerto, y los residuos se acumulan sin que nadie los retire.
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Dudas en Brasil con la muerte de un joven que cayó desde un balcón en Ibiza
- El hallazgo de un alijo de 675 kilos de cocaína en un camión alojado en un barco, que navegó entre Ibiza y Valencia, culminó la investigación del blanqueo
- Un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos
- Una crisis migratoria sin precedentes sacude con fuerza a Formentera e Ibiza
- Santa Eulària inicia los trámites para sancionar a la empresa de basura apenas seis meses después de empezar el servicio