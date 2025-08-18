Jose Ribas, arquitecto: «La arquitectura del futuro será mas sostenible, interactiva y adaptada»

La vivienda social se ha convertido en uno de los grandes problemas. ¿Se vislumbra una solución a corto plazo?

La vivienda social es un reto global que requiere voluntad política, innovación y colaboración entre el sector público y privado. A corto plazo, la clave está en optimizar el uso de la vivienda modular y reducir trabas burocráticas. No es solo construir más sino hacerlo de forma eficiente, sostenible y accesible.

Vista del Hotel Sir Joan, en Eivissa. | LUIS CASALS

Hábleme de la importancia de la saga familiar Ribas-Ribas en la arquitectura de la isla.

Nuestra historia familiar está profundamente ligada a la evolución arquitectónica de la isla. Hemos tratado de conservar la esencia del lugar fusionando tradición con contemporaneidad. Es un legado que no solo habla de edificios sino de identidad, cultura, respeto por el entorno plasmado en tres volúmenes de libros que recogen las obras de Ribas & Ribas desde 1957 a 2025. Mi sobrina, Adriana Ribas, arquitecta, continúa la tercera generación de Ribas & Ribas.

Recreación del nuevo edificio The N Residences proyectado por Ribas & Ribas en la avenida 8 d’Agost. | RIBAS & RIBAS

El renovado estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, obra de Ribas & Ribas, L35 y GMP. | MARCUS BREDT

Museo del Té en Ya’an, China. | RIBAS & RIBAS

¿Cuáles han sido las obras más importantes de su carrera?

Todas las obras son como hijos, pero si tuviese que elegir alguna diría que la Iglesia de Baqueira Beret (primera obra de mi padre); el tanatorio de Ronda de Dalt en Barcelona, que construimos para mi gran amigo Jordi Viñas; el edificio Las Boas en el año 2012, junto a Jean Nouvel, en el Paseo Marítimo de Ibiza; el Campus Norte del I.E.S.E., la mejor escuela de negocios del mundo... También la renovación del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid junto con los estudios GMP y L35. Un proyecto muy pensado, trabajado e icónico en la actualidad.

¿Qué le aportó trabajar con Jean Nouvel y otros grandes maestros de la arquitectura?

Con Jean Nouvel, aparte de los múltiples proyectos realizados, nos une una gran amistad y esto hace más fácil la colaboración. De Nouvel he aprendido pasión, que un proyecto nunca se acaba y sobre todo que la arquitectura es una petrificación de la cultura en un momento de la historia. Otros grandes arquitectos que me han impactado han sido Esteve Bonell, con quien hicimos juntos la reconversión en vivienda del antiguo campo de fútbol del C.D Español, en Barcelona. Fue un largo trabajo, serio y con un gran resultado final. Sin embargo, mi verdadero y primer maestro fue mi padre, José Ribas González, con el que aprendí casi todo desde su humildad, su paciencia y su maestría.

¿En qué proyectos trabaja actualmente?

Estamos haciendo un buen proyecto en la avenida 8 d’Agost de Ibiza, un edifico con 51 viviendas y tres restaurantes para el famoso chef turco Nusr-Et. También dos proyectos de viviendas en Barcelona y un museo en la ciudad china de Chengdú.

¿Cuándo prevé acabar este proyecto?

Su finalización está prevista para finales de 2026. Será una obra que combine lujo, gastronomía y diseño mediterráneo con contenido internacional.

¿La renovación conjunta junto a las empresas GMP, L35 y Ribas & Ribas del Estadio Santiago Bernabéu ha marcado un antes y un después en su trayectoria internacional?

Ha sido un proyecto icónico y mundialmente reconocido que a nuestro equipo conjunto le ha supuesto un ascenso en el ranking internacional de la arquitectura. Además, el Real Madrid es un club que mueve sentimientos, reconocimiento y, sobre todo, prensa mundial. El paso de los años nos hará más conscientes de la importancia de esta obra.

¿El papel de la tecnología en la arquitectura actual ha superado lo inimaginable hace siglos?

Absolutamente. Hoy trabajamos con herramientas digitales que nos permiten simular, optimizar y construir con una precisión impensable hace apenas unas décadas. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: crear espacios para las personas.

¿La inteligencia artificial (IA) cambiará los parámetros de la arquitectura y la construcción tal como las conocemos?

Sí, de hecho ya lo está haciendo. La IA optimiza procesos, reduce errores y permite diseñar de forma más personalizada, pero el factor humano, la creatividad y la sensibilidad seguirán siendo insustituibles.

¿Cómo será la arquitectura del futuro?

Será más sostenible, interactiva y adaptada a los cambios, sobre todo a las necesidades cambiantes de sus usuarios

¿Por qué China parece liderar grandes proyectos estructurales y arquitectónicos en la actualidad?

China ha apostado por la inversión masiva en infraestructuras y por acoger innovación sin miedo al riesgo. Su escala de trabajo es impresionante y eso les permite experimentar y construir a gran velocidad. Sin duda, es el país con más futuro y en arquitectura va un paso por delante de los demás.

¿Cree que el futuro de la construcción y de los arquitectos españoles está fuera de las fronteras del país?

El talento de los arquitectos españoles tiene un enorme prestigio internacional. Muchos estudios de arquitectura españoles están teniendo oportunidades fuera de España que permiten que se desarrollen grandes proyectos a gran escala y con mucha innovación

¿Si pudiera materializar su proyecto soñado, qué le gustaría diseñar o construir?

Me gustaría planificar desde cero la Ibiza de 1960 a 2025. En esa Ibiza debería existir turismo sostenible y asequible para todos teniendo en cuenta obligatoriamente las característica actuales de la isla. Habría vivienda social no especulativa que garantizase la calidad de la vida de todos. Sería una Ibiza muy diferente a la que tenemos hoy, un paraíso natural.